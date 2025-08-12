Le prime pagine dei quotidiani di oggi 12 agosto: la rassegna stampa

Tra i temi maggiormente presenti sulle prime pagine dei quotidiani, in edicola oggi, ci sono le parole di Donald Trump a proposito del vertice con Putin in Alaska, previsto per il 15 agosto. Secondo il tycoon, che chiederà al leader russo di fermare la guerra, non sarà presente Zelensky. Spazio ancora per i reporter uccisi a Gaza da Israele, per l'omicidio di una donna travolta da un'auto pirata a Milano, e per il caso Donnarumma, escluso dal Psg, che "agita" la Nazionale di calcio italiana
- Il conflitto in Ucraina apre il quotidiano: "Alaska, vertice senza Zelensky". Trump: "Il leader di Kiev non è invitato, a Putin dirò basta con al guerra". Il presidente ucraino: "Le concessioni non fermeranno lo zar". Usa, nuova sfida del tycoon: "Washington militarizzata". Forte dei Marmi: "Precipita con l'ultraleggero, salvo il fondatore di Liu Jo". Milano: "Travolta e uccisa da auto pirata, caccia a 4 ragazzini"
- "Trump, stop a Zelensky". Il presidente ucraino, dice il leader della Casa Bianca, "non sarà in Alaska ma a Putin dirò di fermarsi". Si va "verso lo scambio di territori". Liev: "Le concessioni a Mosca non portano alla pace". Usa, "Washington come Bogotà: la città in mano all'esercito". Medioriente, focus su "Anas e altri 5 reporter uccisi da Israele a Gaza". Milano: "Auto pirata travolge donna, caccia a 4 giovanissimi in fuga". Dagli aerei ai lidi, "l'Istat certifica la stangata estiva"
- "Pace, Trump esclude Zelensky". In Alaska, afferma il presidente Usa, "verrà solo Putin. E ci sarà scambio di territori". Bruxelles si ricompatta: "Niente diktat". Meloni ad Abu Mazen: "A Gaza situazione inaccettabile". Medioriente: "La strage dei testimoni". Scontro dopo l'uccisione del reporter Al Sharif e di suoi 5 colleghi, secondo Israele "era di Hamas". Suicidi in carcere, "scontro su Nordio"
- Trump: "Putin fermi la guerra". Il presidente Usa: "Capirò se vuole la pace in due minuti. Vertice senza Zelensky, lo sentirò dopo". Ma l'Ue non si fida: "Servono garanzie di sicurezza". Export: "La spinta prima dei dazi, a giugno +4% per le merci italiane". Medioriente: "Israele uccide il reporter simbolo di Gaza". Cronaca, l'autopsia "accusa Kaufmann: strozzò anche Anastasia". Vacanze: "Spiagge vuote dalla Spagna alla Croazia"
- Gigio Donnarumma "un caso nazionale": è "fuori dal Psg, rabbia per il ct Gattuso". L'eroe della Champions "escluso dalla SuperCoppa europea, il portiere sul mercato tra Chelsea e United. Un guaio per l'Italia". Calciomercato: "L'Atalanta non molla Lookman, è pronta a tenerlo. Ma lui vuole l'Inter". Juventus: "Vlahovic separato in casa, ma può restare". Milan: "Presi De Winter e Athekame"
- Fuga e gelo: "Lookman trovato: è a Londra e si allena per l'Inter". Tensione con l'Atalanta che "è a conoscenza del blitz in Inghilterra dell'attaccante. Marotta e Ausilio aspettano un segnale". Il caso Donnarumma "allarma la Nazionale, Gigio non convocato dal Psg per la finale di SuperCoppa europea con il Tottenham". Mercato, per Vlahovic "la Juve fa i conti" mentre il Milan "prenota Hoijlund". Il Napoli saluta Raspadori e pensa al ritorno di Elmas
- Juventus, "ora Kolo e O'Riley". Da Dortmund "segnali forti, Tudor merita i rinforzi che mancano". Il rientro del francese del Psg e il danese del Brighton "sono obiettivi realistici". Troppi gol presi, "Baroni cambia il Toro gruviera". Il Milan "va in missione per Hoijlund" mentre al Psg scatta il caso legato a Donnarumma, non convocato per la Supercoppa. Atletica, parla Mei: "Meglio gli atleti di oggi"
- In apertura la situazione vacanze in Italia: "Le fake news sulle spiagge deserte". L'opposizione "denuncia il crollo del turismo, ma nel 2025 c'è un boom di arrivi". Guerra Ucraina, verso il vertice in Alaska, Trump detta "le condizioni a Putin e Zelensky". Il tycoon allo zar: "Non faccia il furbo, Kiev non ci sarà". E poi chiama Giorgia Meloni. Fisco, Regionali e banche: "Le proposte di Salvini". Spazio ancora per il caso dei cronisti uccisi a Gaza e per quello della donna uccisa a Milano da un'auto pirata
- "Chi fa la guerra alla pace" è il titolo in primo piano con riferimento agli "euro-sabotatori" e al "pre-vertice con l'ucraino contro Usa e Russia". Intanto Trump conferma l'assenza di Zelensky al bilaterale in Alaska: "Sono contrariato da lui, vedo solo Putin". Gaza, uccisi 5 giornalisti. L'Idf: "Se occupiamo, poi restiamo". Scuola, il Sei in condotta e "la riparazione": linee guida e limiti. Politica: "Fascina, Pozzolo e Angelucci sono i più assenteisti" in aula
- Mercati finanziari in apertura: "Wall street, i rally alla prova vendite". Negli anni post-elettorali "al picoc estivo segue spesso una fase ribassista". Telecomunicazioni: "Internet e streaming, l'Authority stringe sulle reti delle Big Tech". Intelligenza artificiale: "GPT-5 delude le attese, Open Ai torna indietro al modello GPT-40". Medioriente: "Sdegno per i sei giornalisti uccisi in un attacco". Ucraina, Trump: "Dirò a Putin di fermare la guerra"
- In primo piano "l'economia balneare del Pd" con il titolo "Falce e secchiello". Elly Schlein "cavalca il caso delle spiagge vuote" sostenendo sia "colpa del governo". Ma i dati "la smentiscono: turismo in crescita del 7,7%". Pensioni: "Più soldi a chi resta a lavoro". L'editoriale di Mario Sechi: "Il tornado Trumo e l'Europa Bella Addormentata"
- Tra i temi in prima pagina gli ultimi risvolti del conflitto russo-ucraino con "gli europei che cercano un incontro con Trump prima che veda Putin". E Zelensky "chiede garanzie". Meloni con l'Ucraina: "No alla resa". Spazio poi alla "crisi dell'ombrellone". Per FdI "i dati smentiscono, si sceglie la montagna" mentre per Schlein "è colpa di Meloni". Usa: "Trump manda la Guardia nazionale a Washington DC, ed è soltanto l'inizio"
- Medioriente: "Niente testimoni". Una bomba diretta sulla tenda dei giornalisti davanti all'ospedale di Gaza City, "muoiono in sei e tra loro il volto più noto di Al Jazeera". Israele rivendica "con prova false: era di Hamas". Usa: "Trump occupa Washington DC". Il tycoon "si inventa una crisi e invia la Guardia nazionale". Ucraina, vertice in Alaska: "Ue spiazzata, Zelensky non invitato". Turismo: "Salasso balneare per i salari più bassi"
- Alaska: "Trump fa fuori Kiev e Ue. L'obiettivo di Putin è Zelensky". Il presidente Usa ha confermato la trattativa su uno scambio dei territori tra Russia e Ucraina, poi l'attacco al leader ucraino: "Inutile venga al summit". Medioriente: "La Casa Bianca strizza l'occhio al piano di Netanyahu, serve pressione". Economia: "Tre anni di cura Urso, le imprese al tracollo". Politica: "L'arrocco contro il Ponte non fa bene alla sinistra"