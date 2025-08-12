Le prime pagine dei quotidiani di oggi 12 agosto: la rassegna stampa

Tra i temi maggiormente presenti sulle prime pagine dei quotidiani, in edicola oggi, ci sono le parole di Donald Trump a proposito del vertice con Putin in Alaska, previsto per il 15 agosto. Secondo il tycoon, che chiederà al leader russo di fermare la guerra, non sarà presente Zelensky. Spazio ancora per i reporter uccisi a Gaza da Israele, per l'omicidio di una donna travolta da un'auto pirata a Milano, e per il caso Donnarumma, escluso dal Psg, che "agita" la Nazionale di calcio italiana