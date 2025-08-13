Scontro tra un'auto e uno scooter nel Pavese, tre morti

Lo schianto è avvenuto sull'ex statale 35 tra Pavia e Borgarello. Sullo scooter viaggiavano due persone. La moto si è scontrata frontalmente con un'auto che procedeva in senso opposto, in località Cassinino. L'impatto tra la vettura e lo scooter è stato molto violento. Le due persone in sella alla moto, un uomo e una donna, sono state sbalzate via: i loro corpi sono stati recuperati dai Vigili del Fuoco. Per il conducente dell'auto non c'è stato nulla da fare, nonostante i tentativi di rianimazione

Aveva 77 anni l'uomo alla guida dell'auto che nel pomeriggio di oggi, verso le 18, si è scontrata con uno scooter lungo l'ex statale 35 tra Pavia e Borgarello (Pavia) all'altezza della località Cassinino. Nell'incidente sono morte tre persone: oltre al 77enne conducente della vettura anche l'uomo e la donna che erano in sella alla moto; secondo informazioni in attesa di conferma, si tratta di due 47enni che abitavano nel vicino comune di Certosa (Pavia).

La dinamica dello schianto

I due mezzi si sono scontrati frontalmente. L'auto viaggiava verso Borgarello (Pavia), mentre lo scooter procedeva in direzione Pavia. L'impatto è stato molto violento. L'uomo e la donna che si trovavano sullo scooter sono stati sbalzati dalla sella e sono finiti sulla riva alberata del Navigliaccio e non nel corso d'acqua come era stato inizialmente comunicato. I corpi senza vita dei due sono stati recuperati dai vigili del fuoco. Il 77enne è stato rianimato sul posto dagli operatori del 118, ma è morto per le gravissime ferite riportate. La polizia locale di Pavia ha avviato accertamenti per ricostruire la dinamica dell'incidente.