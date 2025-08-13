Esplora tutte le offerte Sky
Grosseto, stop ai treni per un incendio. Evacuato un albergo

Cronaca
©Ansa

La circolazione ferroviaria è sospesa sulla tratta Roma - Pisa. L'albergo e alcune abitazioni erano minacciati dalle fiamme. In serata i vigili del fuoco hanno fatto sapere che le operazioni di spegnimento hanno molto ridotto l'incendio e si va verso l'estinzione dei focolai

Evacuato per precauzione un albergo alla periferia sud di Grosseto per l'incendio che è divampato vicino ai binari, tra il capoluogo maremmano e la stazione di Alberese della linea Tirrenica per Roma. La circolazione ferroviaria è sospesa sulla tratta Roma - Pisa. L'albergo e alcune abitazioni erano minacciati dalle fiamme, fanno sapere i vigili del fuoco, da qui l'evacuazione. Tuttavia, in serata, sempre i pompieri spiegano che le operazioni di spegnimento hanno molto ridotto l'incendio e le operazioni procedono verso l'estinzione. In azione quattro squadre dei vigili del fuoco e i volontari di cui dispone la Regione Toscana. 

Mondo

Spagna, incendi in tutto il Paese. Due morti, migliaia evacuati. FOTO

Numerosi i roghi attivi in sette comunità autonome nel Paese iberico. Le zone più colpite sono le regioni del nord-ovest e dell'ovest: Galizia, Castiglia-Leon ed Estremadura. Sembrano invece migliorate le condizioni degli incendi a Tres Cantos (Madrid) e Tarifa (Cadice). Finora due persone hanno perso la vita

