Esplora tutte le offerte Sky
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Spagna, incendi in tutto il Paese. Due morti, migliaia di persone evacuate. FOTO

Mondo fotogallery
10 foto
©Getty

Numerosi i roghi attivi in sette comunità autonome nel Paese iberico. Le zone più colpite sono le regioni del nord-ovest e dell'ovest: Galizia, Castiglia-Leon ed Estremadura. Sembrano invece migliorate le condizioni degli incendi a Tres Cantos (Madrid) e Tarifa (Cadice). Finora due persone hanno perso la vita

ULTIME FOTOGALLERY

Spagna, incendi in tutto il Paese. Due morti, migliaia evacuati. FOTO

Mondo

Numerosi i roghi attivi in sette comunità autonome nel Paese iberico. Le zone più colpite sono le...

10 foto

Le prime pagine dei quotidiani di oggi 13 agosto: la rassegna stampa

Cronaca

Diversi i temi sulle aperture dei giornali in edicola oggi. In primo piano la cattura dei...

13 foto

Guerra in Ucraina, dalle armi al consenso: quanto può resistere Kiev?

Mondo

Il 15 agosto Donald Trump e Vladimir Putin si incontreranno in Alaska per discutere della guerra...

10 foto
Quanto può resistere ancora l'Ucraina?

Guerra in Ucraina, quanto può durare ancora l’offensiva russa?

Mondo

Il 15 agosto il presidente russo Vladimir Putin incontrerà Donald Trump in Alaska per parlare...

10 foto
Quanto può durare ancora l'offensiva russa in Ucraina?

Usa-Russia, i vertici tra i leader che hanno fatto la storia

Mondo

Il summit in Alaska tra i presidenti di Stati Uniti e Russia potrebbe rappresentare un momento...

10 foto

Video in evidenza

    ALTRE NOTIZIE

    Guerra Ucraina, oggi riunioni leader europei con Trump e Zelensky

    Mondo

    Macron, Merz e Starmer si incontrano in videoconferenza, in vista del summit di venerdì in Alaska...

    Ucraina, attesa per vertice Trump-Putin. Telefonata Lavrov-Rubio. LIVE

    live Mondo

    L'incontro fra Trump e Putin si terrà il 15 agosto nella base militare di Elmendorf-Richardson, a...

    Guerra Israele, Idf approva linee generali offensiva su Gaza. LIVE

    live Mondo

    Il Capo di Stato Maggiore dell'esercito israeliano, Eyal Zamir, ha approvato le linee generali...