Spagna, incendi in tutto il Paese. Due morti, migliaia evacuati. FOTO

Numerosi i roghi attivi in sette comunità autonome nel Paese iberico. Le zone più colpite sono le regioni del nord-ovest e dell'ovest: Galizia, Castiglia-Leon ed Estremadura. Sembrano invece migliorate le condizioni degli incendi a Tres Cantos (Madrid) e Tarifa (Cadice). Finora due persone hanno perso la vita