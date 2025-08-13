Spagna, incendi in tutto il Paese. Due morti, migliaia evacuati. FOTO

Spagna, incendi in tutto il Paese. Due morti, migliaia di persone evacuate. FOTO
Numerosi i roghi attivi in sette comunità autonome nel Paese iberico. Le zone più colpite sono le regioni del nord-ovest e dell'ovest: Galizia, Castiglia-Leon ed Estremadura. Sembrano invece migliorate le condizioni degli incendi a Tres Cantos (Madrid) e Tarifa (Cadice). Finora due persone hanno perso la vita
- In Spagna ci sono attualmente almeno 14 incendi attivi in sette comunità autonome. Secondo calcoli dei media iberici, nelle ultime ore oltre 6.000 persone sono state evacuate a scopo preventivo. Le zone più colpite sono le regioni del nord-ovest e dell'ovest: Galizia, Castiglia-Leon ed Estremadura. Finora due persone hanno perso la vita a causa di roghi: una a Madrid e una in provincia di Leon
- Nella zona di Leon, la vegetazione dello spazio naturale de Las Médulas, area dichiarata patrimonio Unesco, ha subito danni molto gravi, secondo i media locali. Diversi anche i feriti: secondo i dati comunicati da Castiglia-Leon e Galizia, si tratta di almeno 18 persone, tra cui tre pompieri
- Sembrano invece migliorate le condizioni di due dei roghi più preoccupanti degli ultimi giorni, quello di Tres Cantos (Madrid) e quello di Tarifa (Cadice): entrambi al momento sono considerati “stabilizzati"
- I sindaci di alcune località colpite dai fuochi, soprattutto in Castiglia-León, denunciano "abbandono" e "mezzi antincendio insufficienti"
- "I servizi d'emergenza continuano a lottare contro il fuoco in diversi punti del nostro Paese", ha scritto oggi su X il premier spagnolo, Pedro Sánchez. "La situazione resta grave, è essenziale la massima prudenza", ha aggiunto. Per supportare il contrasto ai roghi, il governo ha inviato in diverse zone l'Unità militare per le emergenze (Ume)
- La Spagna sta vivendo dal 3 agosto una lunga ondata di caldo estremo, con massime spesso di almeno 40 gradi in diverse zone. Data la situazione, il Ministero dell'Interno ha attivato la fase di "pre-emergenza" nazionale, la quale permette la messa in campo di più risorse gestite dalle Comunità autonome o dallo Stato stesso per contrastare i roghi
- La situazione di allerta meteo potrebbe proseguire fino al 18 agosto. Da inizio estate, oltre 1.700 persone potrebbero essere morte per cause legate alle alte temperature, secondo una stima preliminare
- A Tres Cantos, località alle porte di Madrid è morto un meccanico sorpreso dalle fiamme in un maneggio di cavalli e rimasto ustionato su tutto il corpo
- La seconda vittima registrata finora è un volontario impegnato nei lavori di estinzione di un incendio nel nord-ovest della Spagna. Sarebbe rimasto intrappolato da lingue di fuoco mentre tentava di contenere le fiamme, in una zona rurale. A causa dello stesso rogo, sviluppatosi a Molezuelas de la Carballeda (provincia di Zamora), almeno altre sei persone sono rimaste ferite
- Le autorità sospettano casi di “terrorismo ambientale”, roghi appiccati "in modo coordinato" da malintenzionati e quindi non dovuti a cause accidentali. Si pensa che molti di questi incendi siano stati provocati intenzionalmente e finora due sono stati gli arresti