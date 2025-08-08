Esplora tutte le offerte Sky
Spagna, in fiamme Moschea di Cordova patrimonio Unesco. VIDEO

Mondo
Account X di Julián Macías Tovar

In alcuni video pubblicati sui social si vedono fiamme divampate dall'interno del monumento, che è patrimonio dell'Unesco. Secondo El Pais, la polizia considera l'incendio "controllato". La prima ipotesi è che all'origine delle fiamme ci sia un problema a un macchinario usato per le pulizie

I pompieri sono al lavoro presso la Moschea di Cordova, in Spagna, per spegnere un incendio sviluppatosi in una delle sue parti. Lo riferiscono diversi media iberici. Nei video pubblicati sui social, si vedono fiamme divampate dall'interno del monumento, che è Patrimonio dell'Unesco. Secondo El Pais, la polizia considera l'incendio "controllato". La prima ipotesi è che all'origine delle fiamme ci sia un problema a un macchinario usato per le pulizie.

Grecia in fiamme, incendi a 30 Km da Atene. Emergenza anche in Albania

Dalla giornata di ieri numerosi incendi boschivi stanno mettendo in ginocchio la Grecia. Sei vigili del fuoco sono stati ricoverati in ospedale con ustioni e intossicazione da fumo, mentre proseguono le evacuazioni anche a 30 km a nord di Atene. Dall'Italia sono partiti due Canadair. Situazione critica per gli incendi anche in Albania, dove da tre giorni si combatte contro i roghi

Incendio domato

Le fiamme si sono propagate in una delle cappelle al suo interno, un punto in cui si trova un macchinario per le pulizie, ha aggiunto il portavoce. Da lì, si sono estese verso il tetto del monumento. Le cause dell'incendio non sono ancora state accertate ufficialmente. Al momento, non è ancora stato possibile effettuare un rilevamento preciso di eventuali danni, indicano i media spagnoli. Fino ad ora non sono stati segnalati danni a persone. L'incendio, scoppiato poco dopo le 21, è stato domato.

