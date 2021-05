Mercogliano, parroco concede sagrato per far riaprire osteria

Don Vitaliano, parroco a Mercogliano in provincia di Avellino, ha acconsentito alla richiesta del titolare della vicina Osteria dei Santi di accogliere i clienti nel sagrato/giardino della chiesa da lui gestita e da tempo chiusa al culto. All'ingresso, al posto di pentole e forchettoni, ci sono un inginocchiatoio e una maiolica di San Francesco. Vicino alla cripta, invece, è stata allestita una cucina, e dove c'era l'erba alta ora si erge una pedana a dividere i tavoli per consentire il dovuto distanziamento durante l'emergenza Covid (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI IN DIRETTA - MAPPE E GRAFICI - L'EMERGENZA IN CAMPANIA). In cima alla scala in pietra - tra un crocefisso e il menu del giorno - la seicentesca chiesa di San Francesco a dominare il tutto.