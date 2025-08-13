Esplora tutte le offerte Sky
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Le prime pagine dei quotidiani di oggi 13 agosto: la rassegna stampa

Cronaca fotogallery
13 foto

Diversi i temi sulle aperture dei giornali in edicola oggi. In primo piano la cattura dei minorenni alla guida dell'auto che a Milano ha travolto e ucciso la 71enne Cecilia De Astis. Il più grande ha 13 anni: scontro politico sulle origini rom dei quattro. Spazio anche alla vigilia del vertice in Alaska tra Trump e Putin, con Zelensky che ribadisce: "Non cedo il Donbass". Sugli sportivi largo al calciomercato: Hojlund apre al Milan , ma a far rumore è il burrascoso addio tra Donnarumma e il Psg

Cronaca: Ultime Gallery

Le prime pagine dei quotidiani di oggi 13 agosto: la rassegna stampa

Cronaca

Diversi i temi sulle aperture dei giornali in edicola oggi. In primo piano la cattura dei...

13 foto

Caldo, ecco quali sono i bollini rossi per oggi e mercoledì 13 agosto

Cronaca

In Italia sale ancora l'afa e il livello di allerta per le alte temperature previste in una buona...

7 foto

Le prime pagine dei quotidiani di oggi 12 agosto: la rassegna stampa

Cronaca

Tra i temi maggiormente presenti sulle prime pagine dei quotidiani, in edicola oggi, ci sono le...

16 foto

Le prime pagine dei quotidiani di oggi 11 agosto: la rassegna stampa

Cronaca

Medio Oriente protagonista sulle aperture dei principali giornali in edicola. Spazio alle nuove...

11 foto

Le prime pagine dei quotidiani di oggi 10 agosto: la rassegna stampa

Cronaca

L’annunciato vertice del 15 agosto in Alaska tra Trump e Putin per discutere dell’invasione russa...

15 foto

video in evidenza

    Cronaca: Articoli correlati

    Inchiesta urbanistica Milano, Tribunale del Riesame annulla 2 arresti

    Cronaca

    Il Tribunale del Riesame di Milano ha annullato due arresti nell'ambito dell’inchiesta...

    Una foto combo mostra. da sinistra, l'ex componente della Commissione paesaggio Alessandro Scandurra e l'imprenditore Andrea Bezziccheri, initi rispettivamente ai domiciliari e in carcere lo scorso 31 luglio nell'inchiesta sull'urbanistica milanese. ANSA

    Botulino, da autopsia confermata intossicazione come causa delle morti

    Cronaca

    Altre due persone ricoverate all'ospedale di Cosenza per intossicazione nell'ambito del focolaio...

    Hacker rubano passaporti in alberghi italiani: in vendita online

    Cronaca

    I blitz sono iniziati nel giugno scorso, ma il gruppo  durante l'ultimo fine settimana ha...