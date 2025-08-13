Le prime pagine dei quotidiani di oggi 13 agosto: la rassegna stampa

Diversi i temi sulle aperture dei giornali in edicola oggi. In primo piano la cattura dei minorenni alla guida dell'auto che a Milano ha travolto e ucciso la 71enne Cecilia De Astis. Il più grande ha 13 anni: scontro politico sulle origini rom dei quattro. Spazio anche alla vigilia del vertice in Alaska tra Trump e Putin, con Zelensky che ribadisce: "Non cedo il Donbass". Sugli sportivi largo al calciomercato: Hojlund apre al Milan , ma a far rumore è il burrascoso addio tra Donnarumma e il Psg
- Aperture in ordine sparso sui quotidiani in edicola oggi. Sul Corriere della Sera in primo piano la ricostruzione del tragico incidente costato la vita a Cecilia De Astis, la 71enne investita a Milano. A bordo dell'auto quattro bambini tra gli 11 e i 13 anni, riconosciuti dalle magliette dei Pokémon. Vertice Trump-Putin, subito sotto la sfida di Zelensky: "Non daremo il Donbass". Fotonotizia per la clamorosa separazione tra Donnarumma e Psg
- "Non cedo il Donbass" è anche il titolo principale di Repubblica, che riporta le parole del leader ucraino alla vigilia del faccia a faccia in Alaska tra Trump e Putin. Mosca accusa: Kiev prepara strage di civili per sabotare il vertice. Milano, annullati due degli arresti nell'inchiesta urbanistica. Taglio alto per la cattura dei quattro minori a bordo dell'auto pirata: è scontro politico tra Salvini e Sala
- 'Trump-Putin, il muro di Kiev e Ue' si legge in apertura sulla Stampa. Niente intese senza Ucraina, scrive quotidiano torinese, dove trovano ancora grosso spazio la vicenda dell'incidente di Milano e il ditero le quinte del vertice in Alaska tra i leader di Russia e Stati Uniti
- Sul Messaggero in primo piano la scelta di un governatore per Gaza. Spunta il nome del manager palestinese Hulileh per guidare la Striscia: ok di Israele e Hamas. Imprese individuali, la carica dei settantenni: in 10 anni sono diventati 10mila in più, con l'agricoltura in testa. A centro pagina hacker-007 e accesso alla cyber sicurezza: ecco come cambia la Difesa
- Calciomercato protagonista sulla Gazzetta dello Sport: il nome caldo è sempre quello di Rasmus Hojlund per il Milan. L'attaccante danese apre ai rossoneri, mentre Donnarumma attacca il Psg: "Hanno voluto mandarmi via". Ipotesi Manchester City, ma i campioni d'Europa chiedono 50 milioni
- Dusan Vlahovic a tutta pagina sulla prima del Corriere dello Sport: l'attaccante serbo rifiuta la Premier e spaventa la Juve: via a fine agosto solo alle sue condizioni o gratis nel 2026. Altro colpo del Napoli, preso Guti dal Girona