Le prime pagine dei quotidiani di oggi 13 agosto: la rassegna stampa

Diversi i temi sulle aperture dei giornali in edicola oggi. In primo piano la cattura dei minorenni alla guida dell'auto che a Milano ha travolto e ucciso la 71enne Cecilia De Astis. Il più grande ha 13 anni: scontro politico sulle origini rom dei quattro. Spazio anche alla vigilia del vertice in Alaska tra Trump e Putin, con Zelensky che ribadisce: "Non cedo il Donbass". Sugli sportivi largo al calciomercato: Hojlund apre al Milan , ma a far rumore è il burrascoso addio tra Donnarumma e il Psg