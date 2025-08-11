Caldo, diverse città da bollino rosso martedì e mercoledì: quali sono

Esplora tutte le offerte Sky
Caldo, diverse città da bollino rosso martedì 12 e mercoledì 13 agosto: ecco quali sono

In Italia sale ancora l'afa e il livello di allerta per le alte temperature previste in una buona parte delle 27 città monitorate dal ministero della Salute nei bollettini giornalieri. Fino a 16 città da bollino rosso

Le prime pagine dei quotidiani di oggi 11 agosto: la rassegna stampa

Cronaca

Medio Oriente protagonista sulle aperture dei principali giornali in edicola. Spazio alle nuove...

11 foto

Le prime pagine dei quotidiani di oggi 10 agosto: la rassegna stampa

Cronaca

L’annunciato vertice del 15 agosto in Alaska tra Trump e Putin per discutere dell’invasione russa...

15 foto

Rimini, corteo di protesta dei bagnini sulla spiaggia. FOTO

Cronaca

Circa cento dei cosiddetti “marinai di salvataggio” hanno dato vita a un corteo sindacale tra i...

10 foto
Sciopero simbolico dei bagnini oggi lungo il litorale della provincia di Rimini, dove i lavoratori del servizio di salvataggio hanno protestato per chiedere condizioni lavorative più eque. Al centro della mobilitazione, la richiesta di turni più sostenibili, nuove assunzioni e un servizio di salvataggio strutturato in maniera più sicura ed efficiente. La protesta, indetta nel pieno della stagione estiva, non ha comportato interruzioni del servizio: grazie alla precettazione disposta dalla Prefettura, i bagnini hanno comunque garantito la sorveglianza in torretta, mentre la manifestazione si è svolta in forma ordinata. Il corteo è partito intorno alle 12.30 dalla zona dei bagni 36-37 di Rimini, snodandosi lungo il litorale fino a raggiungere il piazzale Boscovich. Nessun disagio segnalato per i turisti presenti in spiaggia. Rimini, 9 agosto 2025. ANSA/Ph Dorin Mihai, Pasquale Bove ____ EN: Italy: Rimini lifeguards hold symbolic strike, no impact on beach safety. Prefect orders mandatory service RIMINI, Italy, Aug 9 (ANSA) – Lifeguards along Rimini’s coastline staged a symbolic strike on Saturday to protest working conditions during the peak summer season. The workers are demanding more manageable shift schedules, additional personnel, and improved safety protocols for rescue operations. Despite the strike announcement, no disruption to beach safety was reported. Under an order issued by the Prefect, lifeguards were required to remain at their posts, ensuring continuous coverage of the shoreline. The demonstration, which unfolded without incident, included a peaceful march beginning at 12:30 p.m. near Rimini bathing areas 36–37 and proceeding along the seafront to Piazzale Boscovich. Tourists and beachgoers were largely unaffected. Rimini (Italy) august 9 2025, ANSA/Ph Dorin Mihai, Pasquale Bove

Incidente in A1, folla ai funerali. Meloni: "Mi stringo alle famiglie"

Cronaca

Piazza Prosperi a Terranuova Bracciolini si è riempita per l'ultimo saluto a Gianni Trappolini,...

9 foto

    Botulino, food truck Diamante: più cibi contaminati. Martedì autopsie

    Cronaca

    Il 12 agosto saranno eseguite le autopsie su Luigi di Sarno e Tamara D'Acunto, le due persone...

    Villa Pamphilj, autopsia: compagna e figlia strangolate da Kaufmann

    Cronaca

    I medici legali del caso di duplice omicidio, avvenuto a Roma lo scorso giugno, hanno comunicato...

    Sassari, bimbo di 4 anni muore per un colpo di calore in auto al sole

    Cronaca

    Il piccolo, approfittando di un momento di riposo dei genitori, era uscito di casa ed era stato...