Caldo, diverse città da bollino rosso martedì e mercoledì: quali sono

Caldo, diverse città da bollino rosso martedì 12 e mercoledì 13 agosto: ecco quali sono
In Italia sale ancora l'afa e il livello di allerta per le alte temperature previste in una buona parte delle 27 città monitorate dal ministero della Salute nei bollettini giornalieri. Fino a 16 città da bollino rosso
- In arrivo un pre-Ferragosto rovente per gli italiani: nel nostro Paese salgono ancora l'afa e il livello di allerta per le alte temperature previste in una buona parte delle 27 città monitorate dal ministero della Salute nei bollettini giornalieri. In tre giorni, da oggi a mercoledì 13 agosto, assisteremo a un'escalation di allerta per il caldo
- Da oggi 11 agosto a mercoledì 13 sarà un crescendo: si passerà dalle 7 città bollino rosso di oggi (Bologna, Bolzano, Brescia, Firenze, Frosinone, Latina e Torino) alle 11 di domani, martedì 12 agosto (con l'aggiunga all'elenco odierno di Milano, Perugia, Rieti e Roma)
- Bologna, Bolzano, Brescia, Firenze, Frosinone, Latina e Torino saranno bollino rosso per tutti e tre i giorni: lunedì, martedì e mercoledì. A queste si aggiungono domani 12 agosto Milano, Perugia, Rieti, Roma per un totale di 11 bollini rossi. Sempre domani i bollini arancioni sono previsti invece per Campobasso, Genova, Venezia, Verona e Viterbo, e i gialli per Ancona, Civitavecchia, Napoli Palermo e Trieste
- Poi mercoledì in rosso anche Campobasso, Genova, Venezia, Verona e Viterbo per un totale di 16 in rosso. Il 13 agosto si prospetta quindi una giornata con 16 città da bollino rosso: Bologna, Bolzano, Brescia, Campobasso, Firenze, Frosinone, Genova, Latina, Milano, Perugia, Rieti, Roma, Torino, Venezia, Verona e Viterbo. A queste si aggiunge il bollino arancione previsto per Trieste e 4 bollini gialli: Ancona, Civitavecchia, Napoli e Palermo
- Appare invece meno 'rovente' la situazione in diverse città del Sud. I 6 bollini verdi di questi tre giorni sono perlopiù al Meridione: Bari, Cagliari, Catania, Messina, Pescara, Reggio Calabria
- Il livello 3 di allerta, cioè appunto il bollino rosso, indica "condizioni di emergenza (ondata di calore) con possibili effetti negativi sulla salute di persone sane e attive e non solo sui sottogruppi a rischio come gli anziani, i bambini molto piccoli e le persone affette da malattie croniche
- Tanto più prolungata è l'ondata di calore, tanto maggiori sono gli effetti negativi attesi sulla salute", avverte il ministero. Una serie di semplici comportamenti e misure di prevenzione possono contribuire a ridurre notevolmente le conseguenze nocive. Si tratta di 10 semplici regole (pubblicate sul sito del Ministero della Salute) in grado di limitare l’esposizione alle alte temperature. Da evitare di uscire all'aria aperta nelle ore più calde a non dimenticare di proteggere il capo con cappello e occhiali da sole