Le prime pagine dei quotidiani di oggi 10 agosto: la rassegna stampa di Sky TG24
L’annunciato vertice del 15 agosto in Alaska tra Trump e Putin per discutere dell’invasione russa in Ucraina, insieme alle reazioni di Kiev e dei Paesi europei, domina l’apertura dei giornali di oggi. Spazio anche alla situazione a Gaza, con Israele pronta a invadere la Striscia. Sui quotidiani sportivi, i risultati delle amichevoli estive, i colpi di calciomercato e la vittoria di Sinner all’esordio a Cincinnati
- “Trump, gelo di Kiev e dell’Ue”, è il titolo d’apertura. Ancora: “Fonti Usa: si valuta l’invito di Zelensky in Alaska. L’Italia: no all’occupazione della Striscia”. Di lato, l’intervista a Matteo Salvini: “Il Ponte resterà. È il contrario del reddito di cittadinanza”. Nella foto c’è Kelly Doualla Edimo: “Medaglia e inno a 15 anni. ora gioco con mio fratello”
- Apertura sull’Ucraina: “Il rilancio di Kiev e Ue”. Ancora: “Gelo di Zelensky sul vertice Trump-Putin in Alaska: ‘Non regaleremo la nostra terra ai russi’. Controproposta ucraina con Europa e Gb: tregua immediata prima di qualsiasi negoziato”. Nella foto: “Tel Aviv, migliaia in piazza contro l’invasione di Gaza”
- “L’Ue incalza Trump e Putin: ‘Prima il cessate il fuoco’”, è l’apertura. Nella foto, Isabella Rossellini: “Ho scoperto a 73 anni il vero senso della bellezza”