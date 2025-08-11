Le prime pagine dei quotidiani di oggi 11 agosto: la rassegna stampa

Medio Oriente protagonista sulle aperture dei principali giornali in edicola. Spazio alle nuove minacce di Netanyahu, che promette di non volersi fermare e nega la strage di bambini morti per fame. L'Onu: "Deve fermarsi". Pesante attacco di Mosca all'Europa, definita "nazista" dopo il tentativo di inserire la partecipazione di Zelensky nel vertice in Alaska tra Trump e Putin. Sugli sportivi, spazio al calciomercato col caso Lookman e al successo della Juventus in amichevole sul Borussia Dortmund