Le prime pagine dei quotidiani di oggi 11 agosto: la rassegna stampa

Medio Oriente protagonista sulle aperture dei principali giornali in edicola. Spazio alle nuove minacce di Netanyahu, che promette di non volersi fermare e nega la strage di bambini morti per fame. L'Onu: "Deve fermarsi". Pesante attacco di Mosca all'Europa, definita "nazista" dopo il tentativo di inserire la partecipazione di Zelensky nel vertice in Alaska tra Trump e Putin. Sugli sportivi, spazio al calciomercato col caso Lookman e al successo della Juventus in amichevole sul Borussia Dortmund
- Sono ancora i conflitti in Ucraina e Medio Oriente e a tenere banco sulle aperture dei quotidiani in edicola oggi. Sul Corriere della Sera il titolo principale è dedicato a Netanyahu che 'non si ferma'. Il leader di Israele: "Lbereremo la Striscia dai terroristi, di fame muoiono solo gli ostaggi". Ucraina, Vance rivela: "Lavoriamo per un vertice a tre". A centro pagina spazio al recupero del ginnasta Bonicelli
- Su La Repubblica in evidenza l'ira di Mosca, che parla di "Europa nazista": l'attacco dopo le pressioni affinché anche Zelensky sia presente in Alaska. Netanyahu: "A Gaza per cancellare Hamas". Mobilitati 430mila riservisti. E sulla strage di bambini per fame il leader israeliano parla di "fake news"
- "Netanyahu ha perso l'umanità" titola in prima La Stampa riportando le parole rilasciate in un 'intervista al giornale torinese dal ministro della Difesa Maurizio Crosetto. La segretaria Pd Schlein attacca il governo: "L'estate dei rincari smaschera il bluff Meloni"
- Il Fatto Quotidiano rivela come il premier israeliano, definito 'in guerra contro tutti', sia in caduta libera nei sondaggi. Se si votasse oggi, la coalizione di destra sarebbe in minoranza. Pressing europeo perché Zelensky partecipi al vertice in Alaska tra Trump e PUtin
- Sulla Gazzetta dello Sport ancora spazio al caso Lookman. L'Inter dice stop ai rilanci per l'attaccante nigeriano, secondo quanto scrive la Rosea. Con l'Atalanta per ora nessun dialogo, Napoli in agguato. Milan a un passo da De Winter, mentre la Juventus convince nel test col Borussia Dortmund
- Bianconeri protagonisti sulla prima del Corriere dello Sport: in Germania arriva un convincente successo per 2-1 sul Borussia Dortmund, firmato da una doppietta di Cambiaso. Taglio alto per i 'due leader indivisibili' del Napoli, i due belgi De Bruyne e Lukaku
- Anche su Tuttosport in evidenza il successo degli uomini di Igor Tudor, con Cambiaso grande protagonista nel 2-1 rifilato al Borussia Dortmund. Il Milan crolla contro il Chelsea, perde 4-1 ma si consola con De Winter
- 'Putin alle strette' si legge sul Giornale, con Vance che ribadisce: "L'accordo non farà felice Mosca" Focus a centro pagina su numeri che smentirebbero l'allarme sul calo dei turisti
- Sul Sole 24 Ore si parla di liti fiscali, con in nuovi ricorsi in calo del 10%. Maturità e Invalsi, i conti non tornano: all'esame scompaiono i ritardi del Sud evidenziati dai test standardizzati
- 'Caccia ai sinonisti nel Pd' titola Libero in prima pagina. Secondo il quotidiano, gli elettori chiedono a Schlein di epurare chi è troppo vicino a Israele
- Temi economici in primo piano sul Resto del Carlino, col piano per il ceto medio: 'meno Irpef e salari più alti?. Mosca contro l'asse ue-Zelensky, Vance: "L'accordo scontenterà tutti"'