Le prime pagine dei quotidiani di oggi 11 agosto: la rassegna stampa

Medio Oriente protagonista sulle aperture dei principali giornali in edicola. Spazio alle nuove minacce di Netanyahu, che promette di non volersi fermare e nega la strage di bambini morti per fame. L'Onu: "Deve fermarsi". Pesante attacco di Mosca all'Europa, definita "nazista" dopo il tentativo di inserire la partecipazione di Zelensky nel vertice in Alaska tra Trump e Putin. Sugli sportivi, spazio al calciomercato  col caso Lookman e al successo della Juventus in amichevole sul Borussia Dortmund

Le prime pagine dei quotidiani di oggi 11 agosto: la rassegna stampa

Medio Oriente protagonista sulle aperture dei principali giornali in edicola. Spazio alle nuove...

Le prime pagine dei quotidiani di oggi 10 agosto: la rassegna stampa

L’annunciato vertice del 15 agosto in Alaska tra Trump e Putin per discutere dell’invasione russa...

Rimini, corteo di protesta dei bagnini sulla spiaggia. FOTO

Circa cento dei cosiddetti “marinai di salvataggio” hanno dato vita a un corteo sindacale tra i...

Sciopero simbolico dei bagnini oggi lungo il litorale della provincia di Rimini, dove i lavoratori del servizio di salvataggio hanno protestato per chiedere condizioni lavorative più eque. Al centro della mobilitazione, la richiesta di turni più sostenibili, nuove assunzioni e un servizio di salvataggio strutturato in maniera più sicura ed efficiente. La protesta, indetta nel pieno della stagione estiva, non ha comportato interruzioni del servizio: grazie alla precettazione disposta dalla Prefettura, i bagnini hanno comunque garantito la sorveglianza in torretta, mentre la manifestazione si è svolta in forma ordinata. Il corteo è partito intorno alle 12.30 dalla zona dei bagni 36-37 di Rimini, snodandosi lungo il litorale fino a raggiungere il piazzale Boscovich. Nessun disagio segnalato per i turisti presenti in spiaggia. Rimini, 9 agosto 2025. ANSA/Ph Dorin Mihai, Pasquale Bove ____ EN: Italy: Rimini lifeguards hold symbolic strike, no impact on beach safety. Prefect orders mandatory service RIMINI, Italy, Aug 9 (ANSA) – Lifeguards along Rimini’s coastline staged a symbolic strike on Saturday to protest working conditions during the peak summer season. The workers are demanding more manageable shift schedules, additional personnel, and improved safety protocols for rescue operations. Despite the strike announcement, no disruption to beach safety was reported. Under an order issued by the Prefect, lifeguards were required to remain at their posts, ensuring continuous coverage of the shoreline. The demonstration, which unfolded without incident, included a peaceful march beginning at 12:30 p.m. near Rimini bathing areas 36–37 and proceeding along the seafront to Piazzale Boscovich. Tourists and beachgoers were largely unaffected. Rimini (Italy) august 9 2025, ANSA/Ph Dorin Mihai, Pasquale Bove

Incidente in A1, folla ai funerali. Meloni: "Mi stringo alle famiglie"

Piazza Prosperi a Terranuova Bracciolini si è riempita per l'ultimo saluto a Gianni Trappolini,...

Le prime pagine dei quotidiani di oggi 9 agosto: la rassegna stampa

Aperture dei giornali dedicate agli sviluppi delle guerre in Ucraina e a Gaza. Trump, che ha...

    Terremoto di magnitudo 2.6 nello Stretto di Messina

    Il sisma è stato localizzato in mare a una profondità di 11 km

    Ferragosto, le previsioni del traffico: bollino rosso il 15 agosto

    Ferragosto è solitamente uno dei periodi più trafficati sulle strade e le autostrade italiane,...

    Treni, cantieri sull'Alta velocità Roma-Milano: cosa sapere

    Come annunciato sul sito di Rete Ferroviaria Italiana (Rfi), fino al 17 agosto sono previsti una...