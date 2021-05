Vaccini Napoli, 40 giorni per richiamo Pfizer e Moderna

"Un messaggio importante per gli utenti riguarda le nuove disposizioni in materia di seconda dose. Tutti coloro che hanno già ricevuto la somministrazione della prima dose dei vaccini Pfizer e Moderna dovranno attendere non più 21 giorni per la seconda dose, bensì 40". Lo rende noto l'Asl Napoli 1 citando la nota del Ministero della Salute (prot. n.19748 del 05/05/2021) sull'estensione dell'intervallo tra le due dosi dei vaccino a m-RNA (Pfizer e Moderna) e la seconda dose del vaccino Vaxzevria. L'ASL Napoli 1 Centro provvederà a nuove convocazioni tramite SMS nel quale sarà indicato giorno ora e luogo per la somministrazione della seconda dose. Seguendo gli indirizzi del Governo regionale, l'Asl si pone tra l'altro l'obiettivo di somministrare la prima dose entro luglio all'intera popolazione della città di Napoli. (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - MAPPE E GRAFICI DEI CONTAGI - QUANDO MI VACCINO? - LA SITUZIONE IN CAMPANIA)

Attivata rete hub

L'ASL Napoli 1 Centro ricorda di aver attivato una rete di hub: centro vaccinale interaziendale hangar Atitech, con capacità di 6.000-8.000 diso al giorno attivo dal 2 maggio; Centro vaccinale Mostra d'Oltremare, capacità dosi al giorno 4.500, attivo dall'8 gennaio; centro vaccinale Stazione Marittima, capacità dosi al giorno 1.200, attivo dal 20 marzo; centro vaccinale Museo Madre, capacità dosi al giorno 500, attivo dal 24 marzo; centro vaccinale Fagianeria Capodimonte, capacità dosi al giorno 1.200, attivo dal 29 marzo. Oltre ai centri di Capri ci sono poi il track mobile con capacità di 500-800 dosi al giorno, le somministrazioni domiciliari (USCA e medici di medicina generale) con capacità di 800-1200 dosi al giorno, e il centro vaccinale di Porta Nolana (con EAV) con la capacità di dosi 200-300 dosi al giorno.