Covid in Italia e nel mondo, le ultime notizie di oggi 10 maggio

Da oggi l'Italia quasi tutta in giallo, ad eccezione di Sicilia, Sardegna e Valle D'Aosta dove sono in vigore le restrizioni della zona arancione: chiusi bar, ristoranti, cinema e teatri, e ci si può spostare solo all'interno del comune. Sono 139 nelle ultime 24 ore le vittime del Covid, il numero piu' basso dallo scorso 25 ottobre. In calo anche i positivi (8.292, -1884). In rialzo il tasso di positivita'. Il Comitato Open Rsa Now applaude il via libera alle visite ma segnala che "8 Rsa su 10 resteranno chiuse" e chiede che le strutture facciano i tamponi ai familiari. La ministra per gli Affari Regionali Gelmini assicura che "in settimana" il governo dara' le date" per la riapertura dello sport e del wedding. Per il momento la Commissione Europea non ha rinnovato il suo contratto per i vaccini anti-Covid di AstraZeneca oltre la scadenza dell'attuale contratto, prevista alla fine di giugno.

