Covid, le iniettano 6 dosi di vaccino per sbaglio: ragazza ricoverata

"Si è trattato di un problema di calo dal punto di vista cognitivo - hanno spiegato i dirigenti dell'Asl Toscana Nord Ovest - uno scivolone dovuto ad un momento di calo dell'attenzione". Sono in corso test per capire se l'eccesso di dosi di vaccino può avere ripercussioni negative sulla immunizzazione della paziente

Le hanno iniettato 6 dosi di vaccino per sbaglio. Si indaga per capire quello che è successo domenica mattina all’ospedale Noa di Massa, dove una giovane di 23 anni si trova adesso ricoverata in osservazione dopo l’incredibile errore. Alla donna sono state infatti inoculate 6 dosi di vaccino Pfizer, equivalenti a una intera fiala (COVID: LO SPECIALE - QUANDO MI VACCINO).