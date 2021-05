Covid, Seychelles: casi in aumento nonostante le vaccinazioni

Nelle Seychelles i contagi hanno ripreso a crescere nonostante l’arcipelago abbia immunizzato contro il Covid -19 oltre il 60% della propria popolazione, utilizzando principalmente il vaccino cinese Sinopharm. Come riporta la Bbc , la nazione insulare che conta quasi 100mila abitanti ha registrato circa 500 nuovi casi di Covid -19 in tre giorni fino al primo maggio 2021. Per arginare questa nuova ondata di contagi, le autorità delle Seychelles hanno annunciato martedì scorso un inasprimento delle misure anti-Covid, anticipando di un'ora la chiusura di negozi e bar (19:00), vietando raduni, spettacoli e attività sportive ed estendendo la chiusura degli istituti scolastici fino al 23 maggio. "La situazione sanitaria alle Seychelles è preoccupante" ma attualmente "gestibile", ha dichiarato sabato il ministro degli Affari Esteri e del Turismo. "Se continua così, rischiamo di trovarci in una situazione difficile, ma attualmente è gestibile", ha precisato all'Afp il ministro degli Esteri e del turismo Sylvestre Radegonde.

Un terzo dei casi attivi riguarda persone vaccinate



Come riporta la Bbc, citando l'agenzia di stampa del Paese, un terzo dei casi attivi nel Paese (circa mille) riguarda persone che hanno ricevuto due dosi di vaccino, mentre agli altri è stata inoculata una singola dose o nessuna. Inoltre, più di quattro quinti dei casi attivi è costituito da abitanti delle Seychelles, con il resto composto da stranieri.

"Nonostante tutti gli sforzi eccezionali che stiamo mettendo in campo, la situazione di Covid-19 nel nostro Paese in questo momento è critica, con molti casi giornalieri segnalati la scorsa settimana", ha dichiarato in conferenza stampa Peggy Vidot, ministra della Salute delle Seychelles.

L’arcipelago delle Seychelles ha iniziato a vaccinare contro il Covid-19 la propria popolazione a gennaio utilizzando dosi di vaccino cinese Sinopharm, donate dagli Emirati Arabi Uniti.

Come riporta la fonte, "a metà aprile circa il 60% dei vaccini somministrati nel Paese erano Sinopharm, mentre i restanti erano dosi di preparato di AstraZeneca".

La risalita dei contagi potrebbe essere dovuta a una scarsa efficacia del vaccino cinese Sinopharm, nonostante l'azienda farmaceutica abbia affermato a dicembre che il suo primo vaccino era efficace al 79% in termini di prevenzione sintomatica.