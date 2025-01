Influenza, contagi in aumento: le regioni d'Italia più colpite

Il picco non è stato ancora raggiunto ma il freddo che in questi giorni sta interessando l’Italia potrebbe portare a un aumento di casi

L'influenza cresce, anche se non è stato raggiunto ancora il picco. Ma il freddo che in questi giorni sta interessando l’Italia potrebbe portare a un aumento di casi. "È facile prevedere che dalla fine di questa settimana ci sarà un forte incremento delle tipiche infezioni invernali, soprattutto a carico dell'apparato respiratorio, influenza compresa”, spiega infatti il pediatra Italo Farnetani. “Il motivo è duplice: da un lato il freddo, dall'altro la ripresa delle scuole dopo la pausa natalizia”.

Secondo il bollettino sull'influenza RespiVirNet con i dati dell'ultima settimana di monitoraggio (30 dicembre-5 gennaio), sono soprattutto le regioni del Centro-Sud con Marche, Lazio, Abruzzo, Campania, Puglia e Sicilia, caratterizzate dal colore “arancione” - ovvero con un livello d'intensità media - a cui si aggiunge anche la provincia autonoma di Bolzano (la Basilicata e la Calabria non hanno invece attivato la sorveglianza epidemiologica). Valle d'Aosta e Fvg sono “verdi”, hanno l'incidenza più bassa. Sardegna, Umbria, Molise, Lombardia, Liguria, Emilia-Romagna, Veneto, e provincia autonoma di Trento, sono invece “gialle” ovvero con una incidenza nel range 5,66-11,39 casi per mille assistiti.

La regione in testa per incidenza casi

È però la Campania con una incidenza di 19,15 casi per 1000 assistiti a risultare l'unica regione con colore “rosso” nella cartina del RespiVirNet, lo è da 4 settimane, con una incidenza che è arrivata anche a oltre 20 casi per 1000 assistiti (rosso intenso in questo caso) nell'ultima settimana di dicembre. Le soglie della stagione in corso per l’Italia sono: 5,65 casi per mille assistiti (livello basale - verde), 11,39 (intensità bassa- gialla), 17,24 (intensità media- arancione), 20,70 (intensità alta-rosso), oltre 20,70 (intensità molto alta- rosso intenso).