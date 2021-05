Con le ultime ordinanze firmate dal ministro della Salute Roberto Speranza, dal 10 maggio l’Italia non ha più regioni rosse. La Valle d’Aosta passa dal rosso all’arancione, fascia di rischio in cui rimangono Sicilia e Sardegna. Diventano gialle invece Puglia, Basilicata e Calabria. In alcuni territori rimangono ordinanze specifiche per Comuni in cui la situazione dei contagi crea preoccupazione