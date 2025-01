Sciopero oggi 10 gennaio, a rischio treni, mezzi e scuola. LIVE

Sono regolari oggi a Bologna i servizi di Tper: i bus cittadini circolano regolarmente perché non c'è stata proclamazione di sciopero per la società del trasporto pubblico locale. Per quanto riguarda la circolazione ferroviaria, dove invece è in atto lo sciopero di 4 ore per il personale delle imprese cui si applica il contratto collettivo nazionale di lavoro degli autoferrotranvieri, al momento Frecce, Intercity e Regionali circolano regolarmente. Possono subire variazioni o cancellazioni i servizi bus e Freccialink programmati in orario.