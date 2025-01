Le prime pagine dei quotidiani di oggi 7 gennaio: la rassegna stampa

La polemica sui satelliti di Elon Musk e sul presunto accordo, negato da Palazzo Chigi, tra il governo italiano e il miliardario sudafricano, l'annuncio delle dimissioni del primo ministro canadese Trudeau, gli sviluppi sul caso legato a Cecilia Sala e il nuovo governo austriaco che sta per nascere. Oltre alla vittoria, in rimonta, del Milan sull'Inter nella finale di SuperCoppa italiana. Questi i temi principali presenti sulle prime pagine dei quotidiani, oggi in edicola