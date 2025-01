Quante ne sai sulle notizie della settimana? FAI IL QUIZ

Cecilia Sala è libera. La giornalista romana, dopo 21 giorni di detenzione a Teheran, è finalmente tornata in Italia. Sala è scesa da sola dalla scaletta e ha abbracciato il compagno, che l’attendeva a pochi metri di distanza sulla pista, e poi i genitori (FOTO). “Finalmente questa parentesi si è chiusa”, ha detto. Oltre alla famiglia, presenti la premier Meloni, il ministro degli Esteri Tajani e il sindaco di Roma Gualtieri.

La Meloni al centro della scena politica negli scorsi giorni anche per alcune polemiche legate al possibile accordo del governo italiano con un importante imprenditore internazionale. Tuttavia, una nota di Palazzo Chigi smentisce che siano stati firmati contratti o siano stati conclusi accordi tra le parti che si sono incontrare a Mar-a-Lago alla presenza di Donald Trump.

Intanto il mondo del giornalismo dà il suo addio a Rino Tommasi, morto all'età di 90 anni. Firma di Sky, La Gazzetta dello Sport, e anche di Tuttosport, Il Messaggero e Il Mattino, Tommasi è stato uno dei grandi maestri del giornalismo.

Emergenza incendi a Los Angeles (FOTO), con una serie di pericolosi roghi che hanno devastato la zona e causato alcuni morti. Evacuate 180 mila persone: "Minaccia immediata alla vita. Questo è un ordine legale di andare via subito. L'area è legalmente chiusa al pubblico", ha affermato il dipartimento dei vigili del fuoco di Los Angeles pubblicando una mappa che mostra alcune sezioni del famoso Hollywood Boulevard.

Il 2025 porta con sé una novità importante legata al settore bancario: dal 9 gennaio, per tutti i cittadini europei, i bonifici istantanei sono equiparati a quelli ordinari, secondo quanto previsto dal regolamento comunitario 886/2024.

Lo spettacolo. Paolo Bonolis ha annunciato sul suo profilo Instagram la decisione di lasciare Arcobaleno Tre, l'agenzia di Lucio Presta che lo ha seguito per tanti anni.

Durante i Golden Globes un’attrice americana ha raccontato di come, trent'anni fa, un produttore la definì una "da popcorn", arrivando a convincerla che non avrebbe mai ottenuto un riconoscimento per le sue capacità.

