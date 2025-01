Paolo Bonolis lascia l'agenzia di Lucio Presta dopo 35 anni

Il commento di Lucio Presta al post di Bonolis

Paolo Bonolis non collaborerà più in futuro con Arcobaleno Tre, l'agenzia a cui è stato legato per trentacinque anni.

Il conduttore del piccolo schermo ha diffuso lui stesso la notizia che rappresenta per lui un cambiamento importante nella sua lunga carriera di successo, scrivendo un messaggio in un post pubblicato su Instagram, poche parole in cui saluta e ringrazia le persone con cui ha collaborato per decenni.

"Dopo trentacinque anni di intensa collaborazione si interrompe da oggi il rapporto professionale con la Arcobaleno Tre", ha scritto Bonolis nel post. Il post prosegue così: "Ringrazio di cuore tutte le persone con cui ho lavorato e quelle che ancora vi operano".

Nessun riferimento specifico a Lucio Presta che, però, è intervenuto per lasciare un commento sul social di Meta. "Anche le persone perbene come te possono avere la sfortuna di incontrare la donna sbagliata e pagarne le conseguenze", scrive Presta aggiungendo un punto esclamativo alla sua risposta.

L'affermazione è stata ribadita anche su X come commento di Presta sotto alcuni post che riprendevano la notizia dell'addio di Bonolis all'agenzia.

In queste risposte Presta ha parlato di "moglie" in riferimento al popolare conduttore.

Bonolis è l'ultimo di un elenco di volti dello spettacolo che hanno lasciato Arcobaleno Tre nelle ultime stagioni.

Nel 2023 era stato Amadeus a lasciare l'agenzia. Nel 2020 era andato via Stefano De Martino.

Nessun commento da parte di Paolo Bonolis e della sua ex moglie Sonia Bruganelli che tra le Stories ha postato un messaggio criptico e ha lasciato un cuore sotto al post del presentatore con cui è rimasta in buoni rapporti.