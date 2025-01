I devastanti incendi di Los Angeles visti dal satellite: le immagini

I roghi che in queste ore stanno mettendo in ginocchio l'area sono ben visibili anche dallo spazio. A fornire una serie di immagini ci ha pensato, sui social network, il Cooperative Institute for Research in the Atmosphere

"L'incendio di Palisades e l'incendio di Eaton continuano la loro rapida crescita vicino a Los Angeles: entrambi hanno bruciato oltre 10.000 acri". Questa la didascalia dell'ultimo, breve, video, diffuso dal Cooperative Institute for Research in the Atmosphere della Colorado State University (CSU/CIRA) su Facebook, per testimoniare la drammaticità di quanto sta succedendo a Los Angeles in queste ore, con lo sguardo del satellite. Il reel, sottolinea l'ente, fa appunto riferimento alle immagini satellitari arrivate da Goes-18, in un'intervallo di tempo che va dalle 18:04 UTC alle 20:21 UTC dell'8 gennaio 2025.

I roghi e i morti

Mentre risultano essere almeno sei i roghi attualmente attivi nella zona, come riporta il sito dei vigili del fuoco della California, è emerso come finora siano 5 i morti e decine i feriti causati da questi roghi alimentati da venti definiti "pericolosi e devastanti" che stanno interessando l'area di Los Angeles, in particolare la zona di Altadena. Sempre il Cooperative Institute for Research in the Atmosphere ha diffuso, in precedenza, un altro video, ancora una volta fornito dal satellite. Questo ripercorre la situazione dalle 22:01 del 7 gennaio alle 16:36 della giornata di ieri.