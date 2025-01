Incendi a Los Angeles, 5 i morti. Biden annulla viaggio in Italia

Mondo

Quattro estesi roghi stanno interessando la città più popolosa della California. Una delle cause dello scoppio delle fiamme sono le condizioni incredibilmente secche durante quella che dovrebbe essere la stagione delle piogge, che di solito va da dicembre a marzo. 'Tutti gli abitanti della contea sono in pericolo', ha detto in conferenza stampa il capo dei vigili del fuoco della Contea di Los Angeles, Anthony C. Marrone