Oscar 2025, nomination rinviate per gli incendi a Los Angeles

Nella comunicazione dell'Academy si legge: "Molti dei nostri membri e colleghi del settore vivono e lavorano nella zona di Los Angeles, stiamo pensando a voi". L'Academy ha anche sottolineato che il termine per le votazioni sarà esteso di altri due giorni . L'estensione è dovuta al fatto che molte anteprime programmate per questa settimana sono state cancellate o ritardate dall'ondata devastante di incendi che hanno colpito la città californiana con finora almeno cinque morti, mentre le fiamme hanno raso al suolo piu' di 1.100 abitazioni e strutture in meno di 24 ore. Anche altre organizzazioni di premi di Hollywood, come i Critics' Choice Awards , hanno annunciato che rinvieranno i loro gala . La 97ma edizione degli Oscar è in programma per il 3 marzo al Dolby Theater di Los Angeles .

Nuova data per i Critics' Choice, cancellate le anteprime a Los Angeles

Mentre le fiamme continuano a propagarsi ad altissima velocità minacciando anche i luoghi simbolo della Città degli Angeli - poche ore fa è stato reso noto che gli incendi sono arrivati alle colline di Hollywood, pericolosamente vicino all'Hollywood Bowl, la Hollywood Boulevard, la Walk of Fame, dunque, all'iconico TLC Chinese Theatre e l'El Capitan Theatre - la Mecca del cinema sta rivedendo tutti gli appuntamenti del mese di gennaio, tradizionalmente affollato di eventi legati alla Awards Season, la stagione dei premi iniziata con i Golden Globes dello scorso 5 gennaio (I MOMENTI DA RICODARE).

Nella giornata dell'8 gennaio, oltre alla diffusione per mezzo di un comunicato stampa delle nomination dei SAG Awards, è stata comunicata la nuova data di consegna dei Critics' Choice Awards che dal 12 gennaio slittano al 26.

Il BAFTA Tea Party 2025, tradizionale appuntamento annuale che si tiene nella prima settimana della stagione dei premi, una vera vetrina per i protagonisti di Hollywood, è stato cancellato.

Allo stesso modo, non si terranno le anteprime cinematografiche previste a Los Angeles in questi giorni di alcuni dei titoli più in vista di questa stagione, ovvero, Better Man, il biopic sulla vita e la carriera di Robbie Williams, The Last Showgirl di Gia Coppola con Pamela Anderson, Unstoppable con Jennifer Lopez, l'horror Wolf Man con Julia Garner.

Rinviato anche l'AFI Luncheon, il pranzo annuale degli AFI Awards, altro appuntamento ricco di star, in programma per questo venerdì.