SAG Awards 2025, dai film alle serie tv tutte le nomination

A una settimana dall'annuncio delle candidature agli Oscar, la Sag ha reso noto le nomination per la 31esima edizione deglu Screen Actors Guild Awards . . Il musical Wicked ispirato alla fiaba del Mago di Oz è in testa con cinque menzioni davanti alle quattro del biopic su Bob Dylan A Complete Unknown e le tre conferite dal sindacato degli attori di Hollywood a Emilia Perez e Anora. Tutti e quattro i film sono candidati per il premio al miglior cast assieme a Conclave (per un totale di due nomination) e a The Last Showgirl. Sul fronte della tv Shogun si è confermato in testa con cinque candidature seguito da The Bear (quattro) e The Diplomat (tre). Le nomination avrebbero dovuto essere annunciate oggi in una cerimonia dal vivo che e' stata cancellata a causa degli incendi che stanno devastando parti di Los Angeles,

THE FALL GUY

DUNE: PART TWO

DANIELLE DEADWYLER / Berniece - "THE PIANO LESSON"

JAMIE LEE CURTIS / Annette - "THE LAST SHOWGIRL"

JEREMY STRONG / Roy Cohn - "THE APPRENTICE"

DEMI MOORE / Elisabeth - " THE SUBSTANCE "

PAMELA ANDERSON / Shelly - "THE LAST SHOWGIRL"

ADRIEN BRODY / László Tóth - " THE BRUTALIST"

Le candidature ai Sag riguardanti le serie tv

Migliore Attore Protagonista in un Film tv o miniserie

JAVIER BARDEM / Jose Menendez - "MONSTERS: THE LYLE AND ERIK MENENDEZ STORY"

COLIN FARRELL / Oz Cobb - "THE PENGUIN"

RICHARD GADD / Donny - "BABY REINDEER"

KEVIN KLINE / Stephen Brigstocke - "DISCLAIMER"

ANDREW SCOTT / Tom Ripley - "RIPLEY"

Migliore Attrice Protagonista in un Film TV o miniserie

KATHY BATES / Edith Wilson - "THE GREAT LILLIAN HALL"

CATE BLANCHETT / Catherine Ravenscroft - "DISCLAIMER"

JODIE FOSTER / Det. Elizabeth Danvers - "TRUE DETECTIVE: NIGHT COUNTRY"

LILY GLADSTONE / Cam Bentland - "UNDER THE BRIDGE"

JESSICA GUNNING / Martha - "BABY REINDEER"

CRISTIN MILIOTI / Sofia Falcone - "THE PENGUIN"

Migliore Attore in una serie drammatica

TADANOBU ASANO / Kashigi Yabushige - "SHŌGUN"

JEFF BRIDGES / Dan Chase - "THE OLD MAN"

GARY OLDMAN / Jackson Lamb - "SLOW HORSES"

EDDIE REDMAYNE / The Jackal - "THE DAY OF THE JACKAL"

HIROYUKI SANADA / Yoshii Toranaga - "SHŌGUN"

Migliore Attrice in una serie drammatica

KATHY BATES / Madeline Matlock - "MATLOCK"

NICOLA COUGHLAN / Penelope Featherington - "BRIDGERTON"

ALLISON JANNEY / Vice President Grace Penn - "THE DIPLOMAT"

KERI RUSSELL / Kate Wyler - "THE DIPLOMAT"

ANNA SAWAI / Toda Mariko - "SHŌGUN"

Migliore Attore in una serie comedy

ADAM BRODY / Noah Roklov - "NOBODY WANTS THIS"

TED DANSON / Charles Nieuwendyk - "A MAN ON THE INSIDE"

HARRISON FORD / Paul - "SHRINKING"

MARTIN SHORT / Oliver Putnam - "ONLY MURDERS IN THE BUILDING"

JEREMY ALLEN WHITE / Carmen "Carmy" Berzatto - "THE BEAR"

Migliore Attrice in una serie comedy

KRISTEN BELL / Joanne - "NOBODY WANTS THIS"

QUINTA BRUNSON / Janine Teagues - "ABBOTT ELEMENTARY"

LIZA COLÓN-ZAYAS / Tina - "THE BEAR"

AYO EDEBIRI / Sydney Adamu - "THE BEAR"

JEAN SMART / Deborah Vance - "HACKS"

Migliore Cast in una serie drammatica

BRIDGERTON

THE DAY OF THE JACKAL

THE DIPLOMAT

SHŌGUN

SLOW HORSES

Migliore Cast in una serie comedy

ABBOTT ELEMENTARY

THE BEAR

HACKS

ONLY MURDERS IN THE BUILDING

SHRINKING

Migliore Performance Action di un Ensemble di Stunt in una serie tv

THE BOYS

FALLOUT

HOUSE OF THE DRAGON

THE PENGUIN

SHŌGUN