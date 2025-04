Carlos Santana ricoverato in ospedale, rinviato concerto

L'artista è stato costretto a rinviare un concerto a San Antonio a causa di un malore. Il cantante si stava preparando per lo show, quando si è sentito male durante una prova per il suono ed è stato ricoverato in ospedale. "Per eccesso di prudenza abbiamo deciso di rinviare il concerto in programma. Carlos sta bene e non vede l'ora di tornare sul palco a San Antonio e poi proseguire il tour negli Stati Uniti", ha spiegato il manager Michael Vrionis