Buffy l'Ammazzavampiri, Ryan Kiera Armstrong protagonista del reboot

È questo un vero e proprio ritorno nel “Buffyverse” (per usare un’espressione cara alla produzione del remoto, come vedremo di seguito). Dietro la macchina da presa ci sarà Chloé Zhao, regista vincitrice del premio Oscar, mentre la sceneggiatura è stata affidata alle sorelle Nora e Lilla Zuckerman. Il progetto, pur ancora privo di un titolo ufficiale, viene descritto come “il nuovo capitolo del Buffyverse”, segnando così un’estensione narrativa più che un semplice remake. Prodotto congiuntamente da 20th Television e Searchlight TV, il pilot getterà le basi per una nuova storia che si muove nel solco dell’originale, ma con un’identità autonoma.

La serie reboot di Buffy l'Ammazzavampiri ha finalmente trovato la sua protagonista: sarà Ryan Kiera Armstrong. L’universo narrativo della serie cult è quindi pronto a rinascere. La giovane sopracitata attrice è stata scelta per interpretare il ruolo centrale nella nuova versione del celebre show. Hulu ha ufficialmente commissionato un episodio pilota per questa rivisitazione moderna del cult televisivo, e al suo fianco ci sarà una figura iconica: Sarah Michelle Gellar tornerà a vestire i panni della storica eroina e, al tempo stesso, guiderà il progetto anche in veste di produttrice esecutiva. Lo riporta in esclusiva il magazine americano Deadline.

L’ascesa di una giovane stella

Per quanto riguarda l’attrice che sarà la protagonista della serie reboot di Buffy l’Ammazzavampiri, si tratta di Ryan Kiera Armstrong, nata in Canada e attrice fin da giovanissima, dato che ha ottenuto il suo primo grande ruolo all’età di otto anni nel film The Art of Racing in the Rain, accanto ad Amanda Seyfried. Da allora, la sua carriera non ha conosciuto soste. È apparsa in numerose produzioni cinematografiche di rilievo come IT: Capitolo Due, The Tomorrow War, The Glorias e Black Widow.

Nel 2022 ha avuto il ruolo da protagonista nel remake di Firestarter e ha recitato con Nicolas Cage in The Old Way. Ha poi consolidato il suo status con Wildflower, film che l’ha vista ancora una volta al centro della scena.

Il suo percorso televisivo è cominciato con una parte ricorrente in Anne with an E, serie Netflix ispirata ai romanzi di Lucy Maud Montgomery. È poi entrata nel mondo di FX con American Horror Story: Red Tide, progetto che ha segnato il suo primo contatto con 20th Television. Da quel momento, la sua collaborazione con Disney è proseguita stabilmente, portandola a recitare in Star Wars: Skeleton Crew, al fianco di Jude Law, e nel prossimo The Lowdown, con Ethan Hawke.

Armstrong è rappresentata da Linden Entertainment e Innovative Artists, e sembra ormai pronta a raccogliere l’eredità di un personaggio leggendario, proiettandolo in una nuova era.