Buffy l'ammazzavampiri, l'audioserie su Spike riunisce il cast

Per la gioia dei nostalgici della serie televisiva cult intitolata “Buffy l'ammazzavampiri”, il cast originale si riunirà per produrre una serie audio incentrata sul personaggio di Spike. Il prodotto farà il proprio debutto il prossimo 12 ottobre su Audible. Purtroppo non farà parte del progetto la protagonista Sarah Michelle Gellar, ma i fan sono entusiasti per questo grande ritorno degli altri

Buffy l'ammazzavampiri sta per tornare, come stanno gridando dalla gioia tantissimi fan della serie televisiva cult. Gli appassionati sono entusiasti per l’ultima notizia che rivela che il cast originale si riunirà per produrre una serie audio incentrata sul personaggio di Spike, intitolata Slayers: A Buffyverse Story. Il prodotto farà il proprio debutto il prossimo 12 ottobre su Audible. Purtroppo non farà parte del progetto la protagonista Sarah Michelle Gellar, ma i fan sono entusiasti del grande ritorno almeno degli altri interpreti (e rispettivi personaggi). Nell’audioserie che nasce da una costola di Buffy l’Ammazzavampiri verranno riuniti James Marsters, Charisma Carpenter, Anthony Head, Juliet Landau, Emma Caulfield Ford, Amber Benson, James Charles Leary e Danny Strong. Tra i nuovi arrivi c’è quello di Laya DeLeon Hayes. Il progetto è stato scritto dal membro del cast originale, Amber Benson, insieme allo scrittore Christopher Golden. Le puntate, ambientate 10 anni dopo la fine dello show originale, saranno presentate al New York Comic-Con. Durante il panel, che si svolgerà il prossimo 13 ottobre, il cast parlerà del progetto e risponderà alle domande dei fan. Slayers: A Buffyverse Story è diretta da Amber Benson, Golden e Kc Wayland. L’audioserie riprende gli eventi dell’universo di Buffy l’Ammazzavampiri, ritrovando i personaggi un decennio dopo il finale della serie televisiva originale.

Spike (interpretato da James Marsters) se ne è andato via, trasferendosi a Los Angeles e convincendo le forze dell'oscurità di essere tornato dalla loro parte (cosa non vera). La sua copertura, però, verrà compromessa dalla sedicenne Indira Nunnally (la nuova arrivata nell’universo di Buffy, interpretata da Laya DeLeon Hayes). Spike e Indira si scontreranno con la cacciatrice veterana di una realtà parallela in cui Buffy Summers non è mai esistita. Si tratta di una realtà in cui Cordelia Chase (interpretata da Charisma Carpenter) è l’unica Cacciatrice. E adesso necessita dell’aiuto di Spike...

Le parole di James Marsters, l’interprete di Spike



L’interprete di Spike, James Marsters, ha dichiarato: “Sono estasiato nel ritornare con i miei cari amici per questo nuovo capitolo del Buffyverse, mentre conduciamo gli ascoltatori lungo un percorso conosciuto ma inaspettato pieno di orrore, passione e guai. Sono eccitato all’idea che i fan vecchi e nuovi vivano questa esperienza nell’amato mondo dell’ammazzavampiri come mai accaduto prima, portando in vita la storia tramite la narrazione audio immersiva”.

Tutto ruota attorno a lui, a Marsters che, lo ricordiamo, è un attore e musicista americano, classe 1962, noto principalmente per il suo ruolo di Spike nella popolare serie (il cui titolo originale è Buffy the Vampire Slayer). Il suo personaggio è quello di un vampiro, diventato uno dei preferiti dai fan. Ha ricevuto numerosi premi e nomination per la sua interpretazione, compreso un Saturn Award per il suo eccellente lavoro in questa veste vampiresca.

Dopo Buffy l'Ammazzavampiri, Marsters ha ripreso il ruolo di Spike nella serie spin-off Angel, dove il suo personaggio è diventato un membro del cast principale. L’attore ha partecipato anche ad altre serie TV di successo, tra cui Torchwood e Smallville. È apparso anche in ruoli ricorrenti in Supernatural e Hawaii Five-0. Oltre alla televisione, Marsters ha una lunga carriera teatrale ed è anche un musicista e cantante. Con la sua band, che si chiama Ghost of the Robot, ha pubblicato diversi album. Last but not least, Marsters è pure uno scrittore: ha firmato una serie di fumetti basati sul personaggio di Spike e ha pubblicato un romanzo intitolato Vidiots.