Le serie TV da vedere a settembre 2023

7/19 Paramount

No Escape - Paramount+. Serie thriller Paramount+ Original in sette episodi, No Escape è basata sull’omonimo romanzo best seller di Lucy Clark. La serie, in uscita il 28 settembre, racconta la storia di due migliori amiche profondamente legate, Lana e Kitty. In fuga dalle loro vite nel Regno Unito, le ragazze si imbarcano nelle Filippine su uno yacht chiamato The Blue