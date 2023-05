Virgin River, si farà anche la stagione 6

La serie ispirata ai romanzi di Robyn Carr è una delle produzioni di maggior successo di Netflix, tanto da aver superato Stranger Things Condividi

Virgin River è stato rinnovato per la sesta stagione su Netflix. Ad annunciarlo è stata la stessa società, che ha fatto sapere che la serie sarà prolungata ancora prima di rilasciare una data di uscita per la quinta stagione, per cui gli spettatori affezionati sono in attesa già da un po'. D'altronde, Virgin River è stato già rinnovato per le stagioni 4 e 5 nel 2021, con il debutto della quarta stagione nel luglio 2022, mentre per la quinta sembrerebbe ci sia ancora da attendere.

Confermata la sesta stagione Ispirata all'omonima serie di libri di Robyn Carr, Virgin River segue le vite degli abitanti dell'omonima città della California settentrionale, tra cui l'infermiera Mel (Breckenridge), il proprietario di un bar e veterano Jack (Henderson), il medico della città Doc (Matheson), il sindaco Hope (O'Toole) e molti altri. Una trama semplice, che ha regalato a Netflix un successo incredibilmente inaspettato. Basti pensare che la quarta stagione della serie ha detronizzato Stranger Things dalla cima della classifica della top 10 di Nielsen, guadagnando 2.6 miliardi di minuti di visione nei primi tre giorni dalla presentazione. Considerato questo, non c'è affatto da stupirsi che la società abbia deciso di rinnovare Virgin River per una sesta e nuova stagione, nonostante non si sappia ancora nulla di quello che accadrà nella quinta. Ma una cosa è certa: il pubblico si è affezionato alle vicende di Mel e Jack, tanto da convincere Netflix a rinnovarla ancora e ancora.

Una serie di successo Sue Tenney ha adattato Virgin River per la televisione ed è stata showrunner per le prime quattro stagioni, per poi passare il testimone a Patrick Sean Smith, che si è unito alla serie come showrunner e produttore esecutivo per la quinta stagione. Al suo fianco, nel ruolo di produttori, anche Roma Roth, Jocelyn Freid e Christopher E. Perry. Dal canto suo, Smith ha garantito che i nuovi episodi rimarranno fedeli all'atmosfera caratteristica della serie, così pure come i membri del cast. Confermati, infatti, per le prossime stagioni Colin Lawrence, Benjamin Hollingsworth, Lauren Hammersley, Grayson Gurnsey, Sarah Dugdale, Zibby Allen, Marco Grazzini, Tim Matheson, Annette O'Toole, e Chase Petriw.