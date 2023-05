Marvel, annunciate le date di uscita di Loki 2 e Echo

Novità in arrivo in casa Marvel , che ha annunciato la data di uscita di Loki 2 , serie televisiva con protagonista Tom Hiddleston , e di Echo , spinoff della miniserie Hawkeye con protagonista Alaqua Cox . Come annunciato lo scorso martedì dal presidente dei Marvel Studios Kevin Feige in occasione dell’evento Disney Upfront, la prima debutterà il 6 ottobre , mentre tutti gli episodi della seconda usciranno il 29 novembre , in entrambi i casi su Disney+ (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick).

LOKI 2

Feige ha spiegato che Loki 2 sarà “la prima seconda stagione in assoluto” di una serie tv Marvel, e ha raccontato che proseguirà la storia del Dio dell’inganno (interpretato da Tom Hiddleston) e delle varianti temporali a partire dalla conclusione degli intrecci della prima stagione. Il cast schiererà sia i veterani Owen Wilson nei panni dell’agente della Time Variance Authorithy Mobius M. Mobius e Sophia DiMartino nel ruolo della variante femminile di Loki Sylvie, sia il nuovo arrivato Ke Huy Quan, vincitore del premio Oscar come Miglior attore non protagonista per il film Everything Everywhere All At Once. Feige non ha invece menzionato l’eventuale presenza di Jonathan Majors, che nella prima stagione della serie aveva interpretato una delle varianti del malvagio Kang il Conquistatore (personaggio apparso anche nella pellicola Ant-Man and The Wasp: Quantumania). Lo scorso marzo, Majors è stato arrestato in seguito alle accuse di violenza domestica lanciate da una donna di 30 anni e da lui negate, e dovrà essere sentito in tribunale nel mese di giugno. Eric Martin ha scritto tutti gli episodi di Loki 2, mentre Justin Benson e Aaron Moorhead hanno diretto la serie.