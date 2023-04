Venom 3, si aggiunge nel cast la star di Ted Lasso Juno Temple

La serie Apple Ted Lasso sta per concludersi, ma l’attrice candidata agli Emmy Juno Temple ha già trovato un altro progetto importante per il prossimo futuro. Entrerà a far parte del cast di Venom 3, terzo capitolo del franchise targato Sony e Marvel. Tom Hardy sta per tornare nei panni del personaggio principale e Kelly Marcel sarà alla regia del film, ma Temple si aggiunge al cast iniziando la sua avventura nel mondo dei cinecomics. Al momento il suo ruolo ancora è ignoto , ma seguiranno aggiornamenti in merito.

Chi è Juno Temple

Temple era nota già per i film Vinyl, Killer Joe ed Espiazione, ma il suo ruolo di Keeley Jones nella serie di grande successo di Apple Ted Lasso l'ha aiutata a inserirsi nella mappa delle protagoniste emergenti e ad ottenere nuove opportunità come questa di Venom 3. Per la sua interpretazione in Ted Lasso ha ottenuto nomination agli Emmy e ai SAG per ciascuna delle stagioni andate in onda, ed è sicuro che sarà nominata anche per l’ultima stagione. Temple è anche nella serie FX Fargo di cui le riprese della quinta stagione stanno per concludersi e lei è confermata al centro dell'ultima puntata della serie di Noah Hawley.