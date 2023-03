LA LOTTA CONTRO LO STIGMA DELLA SALUTE MENTALE

Nella conferenza stampa di apertura il cast di Ted Lasso ha risposto alle domande dei giornalisti. Dopo gli iniziali minuti di tensione dovuti alla discussione tra Simon Ateba, reporter di Today News Africa, e Karine Jean-Pierre, portavoce della Casa Bianca, accusata dal giornalista di discriminazione per averlo ignorato in passato, Sudeikis ha conquistato la scena e ha incoraggiato le persone a verificare la salute mentale personale, di amici, familiari e colleghi e a “chiedere come stanno, e ascoltare, sinceramente”. Come riportato dalla Cbs, l'attore ha proseguito: “Anche se è più facile a dirsi che a farsi, dobbiamo anche sapere che non dovremmo avere paura di chiedere aiuto noi stessi. Ci vuole molto, soprattutto quando si tratta di qualcosa che ha uno stigma così negativo, come la salute mentale e non deve essere così”. In particolare, “non dovrebbe esserci uno stigma legato alla richiesta di aiuto perché tutti conoscono qualcuno che ha avuto bisogno di qualcuno a cui appoggiarsi, o loro stessi sono stati quella persona”. Sudeikis ha poi sottolineato l’universalità dell’esperienza umana: “Non importa chi sei, non importa dove vivi, non importa per chi hai votato, tutti noi probabilmente, suppongo, tutti conosciamo qualcuno che ha, o è stato quel qualcuno in realtà, che ha lottato, che si è sentito isolato, che si è sentito ansioso, che si è sentito solo”. L’attore ha quindi sostenuto la presa di consapevolezza e la richiesta di aiuto: “In realtà è una delle tante cose, che ci crediate o no, che abbiamo tutti in comune come esseri umani. Questo significa che è qualcosa di cui tutti possiamo, e sapete, dovremmo, parlarne l’uno con l’altro quando ci sentiamo in quel mondo o quando lo riconosciamo in qualcuno che si sente in quel modo”. Sudeikis ha ribadito inoltre di sapere "che in questa città ci sono molte persone che non sempre sono d’accordo e non sempre si sentono ascoltate, viste, sentite. Ma io credo davvero che dovremmo tutti fare del nostro meglio per aiutarci a prenderci cura gli uni degli altri”. Tra i giornalisti l'attore ha infine riconosciuto il volto familiare di Trent Crimm, il personaggio di un giornalista sportivo della serie tv impersonato dall’attore James Lance, che ha domandato: “Cosa ne pensi del fatto che Kansas City sia una delle città ospitanti nominate per la Coppa del Mondo del 2026?”. Sudeikis ha risposto: “Quello di cui sono sinceramente preoccupato è che una volta che tutte queste persone da tutto il mondo verranno a Kansas City, e vedranno la nostra città, e mangeranno il nostro cibo, incontreranno la nostra gente - avrai un sacco di gente che non vorrà andarsene”.