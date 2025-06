Omar Pedrini: "L'operazione ha danneggiato la voce, ma tornerà"

Il musicista bresciano, ex frontman dei Timoria, aggiorna i fan sulle sue condizioni di salute dopo l’intervento subito lo scorso marzo. Le complicazioni post-operatorie hanno coinvolto le corde vocali, ma il recupero prosegue con determinazione. Il cantante, molto amato dalla sua folta fanbase, sta percorrendo un lungo cammino verso la guarigione dopo l’operazione al cuore



Omar Pedrini ha aggiornato i suoi fan via social, condividendo una serie di suoi scatti nella Clinica otorinolaringoiatrica dell'Ospedale San Martino di Genova in cui è in cura e scrivendo nella didascalia a corredo che “l’operazione ha danneggiato la voce, ma tornerà”.

Il musicista bresciano, ex frontman dei Timoria, aggiorna i fan sulle sue condizioni di salute dopo l’intervento subito lo scorso marzo. Le complicazioni post-operatorie hanno coinvolto le corde vocali, ma il recupero prosegue con determinazione. Il cantante, molto amato dalla sua folta fanbase, sta percorrendo un lungo cammino verso la guarigione dopo l’operazione al cuore. Potete guardare il post di Instagram di Omar Pedrini nel contenuto che trovate in fondo a questo articolo.

Le complicazioni dopo l'intervento A circa due mesi dalla delicata operazione al cuore, Omar Pedrini ha fatto ritorno in ospedale per continuare il proprio percorso di riabilitazione. L'artista bresciano, noto per il suo passato nei Timoria, si era sottoposto a un intervento chirurgico lo scorso 19 marzo. Ad aggiornare il pubblico sul decorso post-operatorio è lo stesso Pedrini, attraverso i suoi canali social, come riportato da AdnKronos. Nel messaggio pubblicato online, Pedrini ha parlato apertamente delle difficoltà incontrate durante la convalescenza. In particolare, il cantautore ha spiegato che le corde vocali hanno subito danni a causa della lunga intubazione necessaria durante il periodo post-operatorio. Nonostante ciò, si dice fiducioso sul pieno recupero: «Non so se per l'umanità sia un bene, ma mi è stato detto che la voce, danneggiata dalla lunga intubazione ritornerà quella di prima, lentamente ma tornerà…».

Il ritorno a Genova per proseguire le cure Omar Pedrini ha poi ringraziato il personale sanitario che lo sta seguendo in questo percorso. Ha citato con riconoscenza il Dott. Giorgio Peretti e l’intero team della Clinica Otorino dell’ospedale San Martino di Genova, dove ha fatto ritorno per proseguire le cure. Il tono è affettuoso e riconoscente: «Grazie per le preziose cure e per l’attenzione al Dott Giorgio Peretti e alla sua crew della Clinica Otorino dell’ospedale San Martino di Genova. Love!».

Le immagini condivise sui social, che lo ritraggono sorridente e circondato dallo staff medico, hanno rassicurato i numerosi fan che seguono con apprensione l'evolversi della sua situazione.

Il racconto dell’operazione e il risveglio difficile Fu lo stesso Omar Pedrini a raccontare, sempre sui social, i dettagli della sua operazione avvenuta il 19 marzo 2025. In quel messaggio, il rocker aveva spiegato con sincerità quanto vissuto nei giorni immediatamente successivi all’intervento. L’artista era convinto di potersi risvegliare subito dopo l’operazione per poter ricevere l’affetto dei suoi figli, ma le cose sono andate diversamente: «Sono stato sedato per l’intervento il 19/03 alle ore otto ed ero convinto che, al mio risveglio avrei ricevuto il conforto e i pensierini dei miei figli. Invece mi sono risvegliato 4 giorni dopo perché per un problema serio hanno deciso di tenermi in coma farmacologico per qualche giorno e mi sono risvegliato chiedendo della festa del papà ma era ben passata».

Un'esperienza dura e profonda, che il musicista ha scelto di condividere con trasparenza, confermando ancora una volta il legame autentico con il suo pubblico.