Omar Pedrini è stato in coma per 5 giorni: "Persa la festa del papà"

Sedato per un intervento chirurgico lo scorso 19 marzo, l'artista è stato messo in coma farmacologico per un problema serio. E, anziché svegliarsi dopo poche ore, si è svegliato dopo lunghi giorni

Lo scorso 19 marzo, Omar Pedrini è stato sedato per un intervento chirurgico. Pensava che si sarebbe svegliato di lì a poco, confortato dalla moglie e dai figli. Invece, qualcosa è andato storto. E, per cinque giorni, è stato tenuto in coma farmacologico.

Omar Pedrini in coma

Per un problema serio, Omar Pedrini è stato messo in coma farmacologico. Si è risvegliato quattro giorni dopo, chiedendo della Festa del Papà. Ma, la festa, era già passata. A raccontarlo è stato lui stesso con un post su Instagram, spiegando di aver cominciato la riabilitazione. "Dai telegiornali (non riesco ancora a leggere scusatemi) vedo che la situazione internazionale è sempre peggiore, l’uomo è cattivo e per fortuna Papa Francesco è uscito dall'ospedale", ha scritto, postando alcuni scatti di lui che lo ritraggono in ospedale. Lo si vede sul letto, si vede il suo braccialetto, si vede il disegno del figlio Leone. E un cartello con scritto: "Si raccomanda di non chiudersi a chiave in bagno".