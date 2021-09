Omar Pedrini porta Timoria - Viaggio senza Vento su Sky Arte

È un appuntamento speciale quello che Sky Arte dedica stasera, mercoledì 29 settembre alle 21.15, alla musica dal vivo, alla contaminazione fra le arti e al guerriero del rock Omar Pedrini. Trasmetterà infatti “Timoria - Viaggio senza vento”, ovvero la registrazione del concerto-happening con il quale Omar Pedrini e la sua band nel dicembre 2019 al Fabrique di Milano chiusero, in una serata trionfale, il tour di 50 date che celebrava il 25° anniversario dall'uscita della pietra miliare del rock italiano. Impreziosito per l'occasione da ospiti musicali e non, che sono saliti su palco insieme alla Omar Pedrini band - Mauro Pagàni, Eugenio Finardi ed Ensi fra i musicisti, l'artista Matteo Guarnaccia, gli scrittori Nicolai Lilin e Federico Scarioni - il concerto è diventato un vero e proprio happening artistico del quale sono stati qui colti i momenti salienti in un Fabrique traboccante di pubblico e ricco di energia all’insegna della contaminazione tra le arti.

Nella Omar Pedrini Band:

Omar Pedrini (voce e chitarre), Carlo Poddighe (tastiere e vari strumenti), Stefano Malchiodi (batteria), Larry Mancini (basso), Simone Zoni (chitarra), Davide Apollo (special guest alla voce)