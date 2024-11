Live di X Factor 2024, Mille Concerti è l'inedito di Lorenzo Salvetti

Nel quinto Live Show di X Factor (LA DIRETTA) non è mancato l’inedito Mille Concerti di Lorenzo Salvetti, 17 anni, il “piccolo Cocciante” della squadra di Achille Lauro. Il concorrente di Verona ha sviluppato la passione per la musica in parallelo con il fratello maggiore, che è un batterista, e frequenta il liceo musicale con indirizzo pianoforte e canto. In passato è entrato in due cori di canto antico e ha studiato recitazione in una scuola di teatro. La musica ha sempre fatto parte della sua vita, e nella sua cameretta ha finora provato e prodotto canzoni dal sound indie pop. Il suo percorso fatto di cantautorato contemporaneo ha ricevuto standing ovation sin dalle Audizioni, dove aveva proposto Poetica di Cesare Cremonini, per poi passare ai Bootcamp con Destri di Gazzelle, fino agli Home Visit con Le parole più grandi di Coez.