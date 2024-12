X Factor 2024, le assegnazioni dei giudici per la finale

I quattro concorrenti in gara si esibiranno in tre manche, alla conduzione Giorgia. Presenti i nostri amati giudici Achille Lauro, Jake La Furia, Paola Iezzi e Manuel Agnelli. Appuntamento per giovedì 5 dicembre alle ore 21:00, in diretta su Sky e in streaming su NOW, e in simulcast anche in chiaro su TV8