Finale di X Factor 2024 in diretta da Napoli, ospite Robbie Williams

Tutto pronto per l’ultimo atto della gara tra i finalisti Lorenzo Salvetti, Mimì, I PATAGARRI e Les Votives. Super ospite internazionale Robbie Williams. Sul palco di Piazza del Plebiscito arriverà anche Gigi D’Alessio per un omaggio indimenticabile alla sua città. In conduzione, la padrona di casa Giorgia aprirà le danze a partire dalle ore 21 su Sky Uno e in streaming su NOW, in simulcast anche in chiaro su TV8

Giovedì 5 dicembre arriva finalmente la finalissima di questa edizione, la notte in cui verrà proclamato il vincitore di quest’anno. A partire dalle ore 21:00 , in diretta su Sky e in streaming su NOW , e in simulcast anche in chiaro su TV8 avrà inizio l’ultimo atto della gara tra i quattro artisti ancora in corsa, Lorenzo Salvetti , Mimì , I PATAGARRI , Les Votives , e tra loro uno sarà il vincitore di #XF2024. Sarà una finale indimenticabile per diversi motivi. Innanzitutto, lo scenario stupendo in cui si svolgerà: infatti non era mai successo, nella storia internazionale del format, che la finale si svolgesse “in esterna”, e quest’anno il palco sarà nel cuore di Napoli, in Piazza del Plebiscito , per un grande evento gratuito e co-organizzato con il Comune di Napoli. Lì è stato allestito l’enorme palco a forma – ovviamente – di X che accoglierà i protagonisti dell’ultima serata dello show Sky Original prodotto da Fremantle: i quattro finalisti della gara, la straordinaria conduttrice di questa edizione Giorgia , che detterà i tempi di una finale che si preannuncia intensissima, e gli applauditissimi giudici Achille Lauro, Jake La Furia, Manuel Agnelli e Paola Iezzi ( VAI ALLO SPECIALE DI XF2024 ).

I PATAGARRI sono Francesco Parazzoli (tromba e voce), Jacopo Protti (chitarra), Daniele Corradi (chitarra), Giovanni Monaco (clarinetto e sassofono) e Arturo Monico (trombone e percussioni), tra i 20 e i 31 anni, tutti di Milano e dintorni, tutti studenti tranne Giovanni che è insegnante: si ispirano ad artisti come Paolo Conte, tra gli italiani, e come Django Reinhard a Ray Charles, tra gli internazionali; vengono da una gavetta fatta di esibizioni in strada e nei locali o, come hanno detto alle Audizioni, nei mercati di Milano, dove hanno conquistato le loro prime fan, le nonne. Il loro inedito è “Caravan”, scritto da loro stessi e prodotto da Bias e Danien.

Anche Mimì ha solo 17 anni: è di Usmate Velate, in provincia di Monza-Brianza; da sempre ha scelto la musica per esprimere se stessa e comunicare le sue emozioni; cresciuta ascoltando soul e jazz, la sua voce ora spazia tra il soul, l’indie e perfino l’hip hop per connettersi con gli altri, fine ultimo del suo progetto. Il suo brano originale è “Dove si va”, scritto da Madame e prodotto da Gianmarco Manilardi.

La prima sarà libera, dal titolo “ My Song ”, e ogni artista porterà un pezzo che lo rappresenta al meglio: Lorenzo proporrà “ Cosa mi manchi a fare ”, primo singolo di successo di Calcutta, ormai un autentico classico della musica italiana di questi anni; Mimì sarà alle prese con la leggendaria “ Because The Night ” di Patti Smith; I PATAGARRI saranno spiazzanti con “ Cam-Camini’ ”, cantata da Oreste Lionello, Tina Centi, Sandro Acerbo e Liliana Sorrentino nonché colonna sonora di “Mary Poppins”; i Les Votives, infine, cambieranno veste a uno dei brani più venduti e amati il tutto il mondo negli ultimi anni, “ Someone Like You ” di Adele. A seguire, seconda manche con i quattro Best Of delle proprie esibizioni a X Factor 2024: quattro energici e velocissimi medley che riassumeranno il percorso nello show di ciascuno di loro. A seguire, nella terza e ultima manche gli artisti rieseguiranno il proprio inedito . Quindi arriverà la busta con il verdetto decisivo e verrà proclamato il vincitore di #XF2024 .

E nella grande serata di Piazza del Plebiscito arriverà Gigi D’Alessio , da oltre trent’anni è il cantautore, compositore, produttore discografico e showman da record per eccellenza, per un omaggio indimenticabile alla “sua” Napoli . 30 album di successo, oltre 30 milioni di dischi venduti, 3 dischi di Diamante, 102 dischi di Platino e innumerevoli dischi d’oro, un pilastro della musica d’autore italiana, Gigi ha riempito arene e piazze in Italia e nel mondo e ha collaborato con i grandi nomi della musica nazionale e mondiale. Piazza del Plebiscito è casa sua, la scorsa estate vi ha portato un totale di oltre 100mila persone negli 8 live della grande festa in musica “Gigi - Uno come te - L’emozione continua”; ora proseguirà il tour con “GIGI PALASPORT”, tutto esaurito già in prevendita, che si concluderà con il gran finale il 21 dicembre all’Unipol Forum di Milano con “Gigi for Xmas, La Festa…”. Nel 2025 tornerà allo Stadio Diego Armando Maradona con ben due live, il 2 e 3 giugno, che fanno salire a quota 7 i concerti di Gigi in carriera allo Stadio di Napoli, e “SICILY FOR LIFE – GIGI & FRIENDS”, un importante appuntamento di solidarietà e musica che si terrà il prossimo 20 giugno allo stadio Renzo Barbera di Palermo.

Williams è uno degli artisti musicali più premiati al mondo (sono suoi 6 dei 100 album più venduti nella storia del Regno Unito, 85 milioni di album venduti in tutto il mondo, 14 album al numero 1 nel Regno Unito e un record di 18 BRIT Awards - più di qualsiasi altro artista). Sul palco Robbie presenterà anche BETTER MAN , il nuovo film di Michael Gracey sull’incredibile storia dell’inizio della sua carriera, che si preannuncia come uno degli eventi più attesi della stagione cinematografica e che arriverà nelle sale italiane il 1° gennaio.

Una serata che si preannuncia spettacolare e che segna il culmine di un lungo percorso che ha coinvolto non solo giudici e concorrenti, ma anche tutta la squadra di lavoro di X Factor 2024 capitanata dalla capo progetto Paola Costa e dagli autori Giacomo Carrera, Laura Mariani, Matteo Lena e Lorenzo Campagnari, con la produzione esecutiva di Barnaby Boccoli e Paolo Scarbaci e la direzione musicale di Antonio Filippelli. Ingente lo sforzo produttivo messo in campo da Sky e Fremantle per questa prima finale “in esterna” di X Factor in Piazza del Plebiscito pronta ad accogliere oltre 16mila persone. Lo spettacolo può contare su circa 1000 metri quadri di palco, 500 mq di videowall e 1000 corpi luminosi; 20 telecamere saranno a disposizione del regista Luigi Antonini coadiuvato dal direttore della fotografia Ivan Pierri. La direzione artistica è affidata al team dei fuoriclasse Laccio e Shake, esponenti del Modulo Project, che dirigeranno sul palco 60 artisti tra cui un corpo di ballo composto da 40 ballerini, creando oltre 20 performance - ciascuna con un proprio visual e una scenografia unica. La scenografia è a cura di Paola Spreafico, i costumi del corpo di ballo sono di Maria Sabato mentre lo styling dei concorrenti di Susanna Ausoni: in totale verranno usati più di 200 costumi in scena. Non mancheranno fuochi d’artificio ed effetti speciali curati da Luca Toscano, inclusa una coreografia pirotecnica con 20 postazioni distribuite tra il palco e le terrazze della Basilica, per uno spettacolo che vuole lasciare il segno. Nel complesso, per questa finale lavoreranno circa 650 persone.

Per condurci verso lo show, per vivere appieno l’immediata vigilia della finalissima e per fare i primi passi verso Piazza del Plebiscito, dalle 20:00 in diretta su Sky Uno, NOW e in simulcast su TV8 ci sarà l’Ante Factor condotto da Gianluca Gazzoli. Sarà una puntata speciale, della durata di circa un’ora, in cui Gianluca dalla sua postazione a pochi metri dalla piazza accoglierà ospiti e sorprese, raccoglierà le emozioni degli ultimi minuti prima dello show e soprattutto racconterà tutto quello che c’è da sapere sulla notte dell’attesissimo ultimo round di X Factor 2024.

