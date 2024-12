Manuel Agnelli ha capito da subito che doveva scommettere su Mimì: alle Audizioni, con gli occhi quasi lucidi, il “giudice veterano” di X Factor 2024 aveva assegnato alla 17enne cantante della provincia di Monza-Brianza il suo X Pass, permettendole così di tornare per i Bootcamp, di diritto nella sua squadra. E negli Home Visit dello show la “magia” si è ripetuta: sulle note di EARFQUAKE di Tyler, The Creator, Mimì ha messo in cassaforte un posto tra i 12 cantanti ufficialmente in gara in questa stagione. E da quel momento in poi, la giovane concorrente non ha mai smesso di impegnarsi al massimo sotto la guida del suo mentore per riuscire a dare il meglio e uscire anche dalla sua zona comfort.

Rivivi qui nel VIDEO, l'esibizione di Mimì agli Home Visit.