X Factor 2024, tutti gli eliminati fino ad ora. FOTO

PUNKCAKE, Francamente, EL MA, Pablo Murphy, i Dimensione Brama, i The Foolz, Danielle e LOWRAH sono gli otto eliminati di X Factor 2024. Sfoglia la gallery e rivivi il loro percorso. L'appuntamento con i Live Show è tutti i giovedì su Sky e in streaming su NOW

L'appuntamento tutti i giovedì su Sky e in streaming su NOW con i Live Show di X Factor 2024 è giunto alla Semifinale, che ha visto una doppia eliminazione. I PUNKCAKE della squadra di Manuel Agnelli sono Sonia Picchioni (manager in una catena di fast food, basso e voce), Lorenzo Migliore (studente di Infermieristica, batteria), Lorenzo Donato (studente di Filosofia e barman, chitarra), Bruno Bernardoni (studente, chitarra), Damiano Falcioni (disoccupato, basso e voce), cinque giovani tutti intorno ai 20 anni che arrivano dai paesi della provincia di Arezzo

Amano definirsi una "band che nasce dall'umido di una provincia grigia". Sempre attivi in ambito sociale, cercano di far trasparire questo impegno nelle loro canzoni. Per la band, la musica è uno sfogo e un uso di energia fondamentale in questo nuovo tempo e luogo, dove hanno dovuto trovare da soli lo spazio. Le loro esibizioni sono state punk: Lamette di Donatella Rettore alle Audizioni, Give Me the Cure dei Fugazi ai Bootcamp e I'm Scum degli IDLES agli Home Visit