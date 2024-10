Tyler, the Creator, è uscito il nuovo album Chromakopia

Il nuovo album di Tyler, The Creator è uscito lunedì 28 alle 3.00 PT.

All'interno di Chromakopia troviamo contributi di Daniel Caesar, Teezo Touchdown, Childish Gambino, Schoolboy Q, Doechii. Cui si uniscono, nella traccia Sticky, Lil Wayne, GloRilla e Sexyy Red. L'album è stato prodotto interamente da Tyler, fatta eccezione per il brano di apertura, St. Chroma, co-prodotto con Inflo.

L'uscita ha segnato il culmine di un lancio breve ma intenso per l'album, annunciato per la prima volta solo 12 giorni fa e anticipato da un frammento del criptico St. Chroma, dal singolo Noid e dall'annuncio della scaletta per la decima edizione del suo Camp Flog Gnaw Carnival (che si terrà a Los Angeles il 16 e 17 novembre). Presto arriverà inoltre un tour mondiale con ospiti speciali Lil Yachty e Paris Texas.

L'evoluzione di Tyler, The Creator

Chromakopia arriva quasi due anni dopo la versione ampliata del suo album del 2021 Call Me If You Get Lost.

Per il suo lancio, Tyler ha adottato un approccio unico. Ha rotto con lo standard del settore, che vuole i nuovi dischi fuori nella notte tra giovedì e venerdì, pubblicandolo all'alba di lunedì. "Non perdete il sonno cercando di restare svegli, andate a dormire", ha scherzato con i fan domenica, durante il suo concerto all'Intuit Dome di Los Angeles. "Non vedo l'ora che ascoltiate l'album per la seconda volta, perché è la seconda volta quella in cui può colpirvi, in cui potete capire se sia la cosa migliore o peggiore di sempre".

Secondo gli addetti ai lavori, Chromakopia riassume l'evoluzione di Tyler, The Creator. Che, un tempo rapper trasgressivo, è considerato oggi uno dei migliori narratori dell'hip-hop. Come lui stesso ha spiegato, la maggior parte di questo album è stata ispirata dalle cose che sua madre gli diceva da ragazzo e che lui era troppo piccolo per capire. "Ora che ho 33 anni, tutte quelle cose sono tipo 'oh, ecco di cosa diavolo stava parlando'", ha detto Tyler. "Non sono più il ragazzo che ero a 20 anni. Oh m***a, le persone stanno invecchiando, le persone hanno figli e famiglie. Tutto quello che ho è una nuova Ferrari, che mi fa sentire un po' strano. Ho un pelo grigio sul petto. La vita è vita. Volevo solo scrivere di cose a cui penso quando faccio il mio lavoro".