Tyler, the Creator lancia Thought I Was Dead dall'album Chromakopia

Tyler, The Creator ha pubblicato il nuovo album Chromakopia. Nelle ore precedenti l’uscita del progetto discografico, il rapper ha distribuito il videoclip ufficiale di Thought I Was Dead, l’undicesimo brano della tracklist del disco.

tyler, the creator pubblica il videoclip di Thought I Was Dead Dopo aver distribuito i brani St. Chroma e Noid, Tyler, The Creator ha lanciato il terzo singolo estratto dal suo settimo album. Il rapper ha pubblicato anche il videoclip ufficiale di Thought I Was Dead collezionando più di 100.000 visualizzazioni su YouTube in meno di sei ore. La canzone è l’undicesima traccia dell’album, uscito a circa tre anni di distanza dal precedente Call Me If You Get Lost. Ecco la tracklist del nuovo disco: St. Chroma

Rah Tah Tah

Noid

Darling, I

Hey Jane

I Killed You

Judge Judy

Sticky

Take Your Mask Off

Tomorrow

Thought I Was Dead

Like Him

Balloon

I Hope You Find Your Way Home approfondimento Tyler, the Creator ha pubblicato a sorpresa il singolo Noid

Il 4 febbraio Tyler, the Creator darà il via al Chromakopia - The World Tour dal palco di Saint Paul nel Minnesota. La tournée toccherà vari continenti, tra i quali anche l’Europa. Mercoledì 30 aprile l’artista sarà in concerto all’Unipol Forum di Assago per l’unica data prevista in Italia. approfondimento Tyler, the Creator, il nuovo album Chromakopia uscirà il 28 ottobre

Negli anni Tyler, The Creator ha ricevuto numerosi e prestigiosi riconoscimenti, tra i quali due statuette nella categoria Best Rap Album ai Grammy Awards per IGOR e Call Me If You Get Lost.

