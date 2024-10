Tyler, the Creator ha pubblicato a sorpresa il singolo Noid

Lunedì 28 ottobre Tyler, the Creator pubblicherà il nuovo album Chromakopia in arrivo a circa tre anni di distanza dal precedente lavoro Call Me If You Get Lost

tyler, the creator lancia il nuovo brano noid

Grande attesa per Chromakopia, il settimo album del rapper e produttore statunitense. Nelle scorse ore l’artista ha pubblicato a sorpresa Noid, la terza traccia del disco. Parallelamente, Tyler, the Creator ha condiviso il videoclip ufficiale della canzone; in pochi giorni il filmato ha superato cinque milioni di visualizzazioni su YouTube.

Il nuovo album arriverà a circa tre anni di distanza dal precedente lavoro Call Me If You Get Lost, vincitore nella categoria Best Rap Album alla 64esima edizione dei Grammy Awards.