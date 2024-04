Coachella 2024, lo show immaginifico di Tyler, The Creator

Il primo show da headliner non si scorda mai. Tyler, The Creator arriva a Coachella da artista principale, una volontà che aveva espresso sui social nel 2011, dopo aver fatto un concerto al Festival, ma l'idea e volontà di salire più in alto erano fortissime. Sabato il rapper californiano ha raggiunto il suo obiettivo, condiviso con Childish Gambino, ASAP Rocky e Kali Uchis. Cullati da un ambiente fantastico ed immaginario, Tyler, The Creator è un creativo eccezionale. Il racconto dell'inviata a Indio, California

Immaginario ed immaginifico: di Tyler ce n'è uno solo, ed è l'unico in grado di trasformare il palco di Coachella in un ambiente fantastico, nato proprio dalla sua immaginazione e diventato realtà. Un po' come il suo desiderio (anche se forse è meglio definirlo obiettivo) che si era posto nel 2011, alla sua prima performance a Indio. In quell'occasione non è andata proprio benissimo, ma la volontà ferrea di essere "Il cantante sul palco più importante" è partita proprio da lì. E sempre lì si è concretizzata. Da quell'episodio è passato del tempo, come ne è trascorso dai tempi di OFWGKTA, e la sicurezza che sfoggia Tyler sul palco è incredibile.

Lo show e gli ospiti della serata

Uno show fantastico focalizzato sulla musica, che Tyler ha voluto condividere con alcuni amici artisti. In molti pensavano a Frank Ocean (sarebbe stata l'occasione perfetta per il cantautore, visto che lo scorso anno, sempre a Coachella, il suo live fu disastroso), ma le aspettative sono state deluse: Frank Ocean non c'era. Ma c'erano Childish Gambino, ASAP Rocky e Kali Uchis. Surreale, ma vero.

Childish Gambino, ASAP Rocky, Kali Uchis

Childish Gambino è il primo ospite della serata, ma è anche l'occasione per Tyler di raccontare che lui stesso non sopportava Gambino. Stessa situazione per ASAP Rocky, arrivato sul palco poco dopo per due brani, Potato Salad e Who Dat Boy. "Sì, non lo potevo proprio vedere, ma siamo diventati amici e va molto meglio così". C'è anche la voce di Kali Uchis, che ha da poco avuto un bambino da Omar Apollo ma arriva appositamente per l'amico Tyler e per interpretare una strofa del brano See You Again. Un anno fa, su questo stesso palco, Kali Uchis e Tyler cantavno lo stesso brano, ma con il rapper californiano ospite a sorpresa. Un anno dopo, è di nuovo qui.

Un live che ha raccontato chi è Tyler, artista e persona: uno show ricco di immaginazione e fuochi d'artificio, ma in cui ha chiacchierato spesso con i presenti e raccontando loro aneddoti e particolarità sulle sue canzoni. Con un finale magico, da autentico Tyler, The Creator.