Coachella 2024, il racconto del secondo giorno di Festival

Sì, è tutto vero: i No Doubt, prima dell’edizione 2024 del Festival di Indio, non avevano mai suonato qui. Ci arrivano con consapevolezza, grinta e sicuramente coolness, che un gruppo come questo non ha mai perso. Il loro live, 75 minuti filati di hit, salti, divertimento e canzoni diventate manifesto di più generazioni, non fa certo pensare a un momento di malinconia. Anzi: ci fa capire ancora di più che brani come Don’t Speak, uscito nel 1996 come terzo singolo dell’album Tragic Kingdom (pubblicato nel 1995) siano più attuali che mai