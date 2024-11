8/9 Amazon MGM Studios (Roger Lo Guarro)

Rocco Papaleo ha scherzato: "Dopo il mio film Basilicata coast to coast mi sentivo un esperto di viaggi, ma non mi aspettavo un’esperienza così affascinante e intensa". E Christian De Sica ha concordato, definendolo un viaggio decisamente divertente, specialmente per lui che in camper non aveva mai viaggiato