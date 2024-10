C'è ancora domani premiato al Pingyao International Film Festival

UN FILM DA RECORD

C'è ancora domani ha collezionato numerosi riconoscimenti non solo in Italia, ma anche all'estero. Ai David di Donatello, il film ha ottenuto 6 premi su 20 nomination, rispettivamente per la Miglior regista esordiente per Paola Cortellesi, la Migliore sceneggiatura originale per Furio Andreotti, Giulia Calenda e Paola Cortellesi, la Migliore attrice per Paola Cortellesi, la Migliore attrice non protagonista per Emanuela Fanelli, il David dello spettatore e il David giovani. Ai Nastri d'Argento, la pellicola ha vinto eccezionalmente in tutte le categorie artistiche e tecniche e si è aggiudicata 20 premi assegnati dal Sindacato dei Giornalisti Cinematografici, con 30 persone premiate in tutto. Ai Ciak d'Oro, il film ha ricevuto Superciak d'oro a Paola Cortellesi e il riconoscimento per la Migliore Locandina, mentre alla Festa del Cinema di Roma 2023 ha ottenuto i tre riconoscimenti Premio Concorso Progressive Cinema – Premio speciale della Giuria, Premio Miglior Opera Prima BNL BNP Paribas – Menzione speciale e Premio del pubblico. Nei principali festival europei e internazionali, invece, non sono mancati il Dragon Award Best International Film al Göteborg Film Festival 2024, il Premiò do Público para Melhor Filme alla Festa do Cinema Italiano 2024, il Sydney Film Prize al Sydney Film Festival 2024, il Golden Apple for Special Acting Achievement al KRAFFT 2024 e l'Audentia Award for Best Female Director al Norwegian International Film Festival di Haugesund 2024.