C'è ancora domani trionfa allo Haugesund Film Festival norvegese

Cinema

Il film italiano del 2023 diretto e interpretato da Paola Cortellesi, qui al suo debutto da regista, vanta un cast davvero stellare, oltre all’illustre protagonista femminile, che qui è in duplice veste da attrice e regista. L’opera prima di Cortellesi ha debuttato il 26 ottobre, riscuotendo un grande successo che piazza il film al box office italiano appena dopo Saw e prima di Killers of the Flower Moon di Scorsese. Merito anche di stelle del calibro di Vinicio Marchioni, Valerio Mastandrea e Giorgio Colangeli