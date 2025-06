Bratz, Kim Kardashian potrebbe essere l'antagonista nel live action

Kim Kardashian potrebbe recitare nel ruolo dell’antagonista nel film live-action di Amazon MGM Studios sulla linea di bambole Bratz . Come riporta Deadline, nonostante la notizia sia stata diffusa da alcune fonti, in realtà non sarebbe ancora stato concluso un accordo in tal senso. In ogni caso, Kardashian sarà produttrice del progetto. Nel frattempo, Charlie Polinger e Lucy McKendrick stanno scrivendo la sceneggiatura. Al momento non si conoscono ulteriori dettagli sulla trama e sul cast.

Dopo il successo del film Barbie di Greta Gerwig e con Margot Robbie e Ryan Gosling nel 2023, con il miglior incasso dell’anno fissato in 1,44 miliardi di dollari al botteghino, Hollywood è alla ricerca di altri giocattoli iconici che possano avere un impatto simile sul grande schermo e un enorme successo a livello globale. Al momento, presso diversi studi, sono in lavorazione svariate produzioni cinematografiche, tra le tante sulle macchinine Hot Wheels e sulle bambole in miniatura Polly Pocket. La linea di giocattoli Bratz potrebbe attirare un grande fetta di pubblico, considerando che dal 2001 ad oggi ha venduto oltre 200 milioni di bambole in tutto il mondo e vanta il più alto tasso di coinvolgimento sui social media su tutte le piattaforme rispetto a qualsiasi altro marchio di giocattoli. Tuttavia, le ottime premesse non sono in grado di rendere certo l’auspicabile trionfo al botteghino. Nel 2005, le Bratz erano già state protagoniste di un film live-action che, però, si era infine rivelato un flop. Le bambole sono apparse anche in serie tv e videogiochi.

UN MOMENTO D'ORO PER CINEMA E TV

Ultimamente Kim Kardashian è in piena attività nel mondo del cinema e della televisione, non solo come produttrice, ma anche come attrice. La star del reality show Al passo con i Kardashian e l’imprenditrice dietro il brand di abbigliamento Skims aveva infatti recitato nella serie tv American Horror Story al fiano di Emma Roberts e aveva prestato la voce a due personaggi del film d’animazione PAW Patrol – Il film. Attualmente sta producendo e interpretando la commedia Netflix (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite app su NOW Smart Stick) The Fifth Wheel, con la regia di Eva Longoria e la sceneggiatura di Paula Pell. Sul piccolo schermo sarà invece sia la protagonista della serie tv drammatica All Is Fair di Ryan Murphy, sia la produttrice e interprete dello show Hulu Group Chat, che avrà come protagonista La La Anthony e che inizierà le riprese in autunno. Charlie Polinger, invece, ha debuttato alla regia e alla sceneggiatura con il film horror The Plague, prodotto dalla stessa sceneggiatrice del live-action sulle Bratz, Lucy McKendrick, e interpretato da Joel Edgerton. Lo scorso maggio la pellicola è stata presentata nella sezione Un Certain Regard al Festival di Cannes. Ora Polinger scriverà e dirigerà The Masque of the Red Death, un film tratto dall’omonimo racconto di Edgar Allan Poe. Lucy McKendrick, invece, è nella fase di pre-produzione della dark comedy Fangs, della quale è sceneggiatrice, regista e interprete, al fianco di Toni Collette e di Joel Edgerton, questa volta proprio con il collega Polinger nel ruolo di produttore.