Le ultime stagioni cinematografiche sono state caratterizzate da un'impennata di storie realizzate da donne e per le donne, con protagoniste forti, combattive e stimolanti, di grande ispirazione per il pubblico femminile e non solo. Ecco una carrellata dei migliori titoli da scoprire e rivedere per celebrare le nuove eroine del grande schermo, nonché icone della cultura pop contemporanea